LIVE Italia-Scozia, Europei curling 2025 in DIRETTA: scontro diretto in zona playoff

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE del nono e ultimo incontro del round robin degli Europei 2025 di curling maschile tra Italia e Scozia. Da sabato 22 a sabato 29 novembre, la città finlandese di Lohja (situata a una cinquantina di km dal centro della capitale Helsinki e per la seconda volta consecutiva teatro di questo evento), è il teatro della cinquantesima edizione dei Campionati Europei di curling. In campo maschile, l’Italia punta dritta al podio dopo aver agguantato l’accesso alle semifinali del torneo.

La squadra formata da Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella da anni staziona nelle posizioni di vertice della specialità e in questa stagione si appresta ad affrontare i Giochi Olimpici a Cortina da padrona di casa. Il format è il consueto: round robin da dieci squadre che si affronteranno tra loro, le prime quattro classificate accederanno alle semifinali (prima contro quarta, seconda contro terza) e poi spazio ai match che determineranno i posti sul podio.

Sembrano essere due le grandi favorite della vigilia sul fronte maschile agli Europei 2025 di curling: la Scozia di Bruce Mouat che si presenterà da Campione del Mondo e la Svezia del fenomeno Niklas Edin che è sempre un riferimento in campo internazionale, sogna di riprendere lo scettro continentale. Oggi gli azzurri affrontano la Scozia che ha sempre vinto finora: 8-7 con la Germania, 10-5 con la Cechia, 7-4 con l’Austria, 9-4 con la Danimarca, 8-4 con la Svizzera, 7-4 con la Norvegia e 7-2 con la Polonia.

L’Italia dello skip Joel Retornaz ha riscattato l’opaco sesto posto dello scorso anno e cerca di rilanciarsi in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, con il chiaro potenziale per qualificarsi alle semifinali e andare a caccia di una medaglia dopo i bronzi del 2021 e del 2022. Gli azzurri hanno battuto 9-4 la Norvegia, 10-1 l’Austria, 9-7 la Germania, 9-6 la Polonia e 7-5 la Danimarca, 6-4 la Svezia e perso 8-9 all’extra end contro la Cechia.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE del nono e ultimo incontro del round robin degli Europei 2025 di curling maschile tra Italia e Scozia: cronaca in tempo reale, end dopo end, stone dopo stone, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 13.00. Buon divertimento a tutti.