LIVE Italia-Scozia, Europei curling 2025 in DIRETTA: gli azzurri si giocano il bronzo

Buona sera amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della sfida che vale la medaglia di bronzo agli Europei 2025 di Curling uomini che vede di fronte ITALIA e Scozia per salire sul podio continentale.

Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella sono stati sconfitti nella semifinale tiratissima contro la Svizzera, che ha imposto alla nostra Nazionale di battere l’equipaggio scozzese per confermarsi sul podio agli Europei per la quinta volta nella storia dopo esserci riuscito nel 1979, 2018, 2021, 2022. Ce la dovremo quindi vedere con i britannici, che sono invece stati battuti dalla Svezia nel loro penultimo atto e che hanno battuto gli azzurri nell’ultima gara del girone.

Mouat e compagni si imposero con un 8-5, in una gara che però poco o nulla contava. Gli azzurri hanno battuto 9-4 la Norvegia, 10-1 l’Austria, 9-7 la Germania, 9-6 la Polonia e 7-5 la Danimarca, 6-4 la Svezia e perso 8-9 all’extra end contro la Cechia e 8-9 con la Svizzera. La Scozia, co-favorita della vigilia con la Svezia, le ha vinte tutte: 8-7 con la Germania, 10-5 con la Cechia, 7-4 con l’Austria, 9-4 con la Danimarca, 8-4 con la Svizzera, 7-4 con la Norvegia, 7-2 con la Polonia e 11-4 contro la Svezia.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta LIVE testuale della sfida che vale la medaglia di bronzo e un posto sul podio agli Europei maschili di Curling 2025 tra ITALIA e Scozia, si giocherà alle ore 18! Non potete mancare, vi aspettiamo!