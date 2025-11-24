LIVE Italia-Polonia, Europei curling 2025 in DIRETTA: sfida da non fallire

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-Polonia, quinto impegno degli azzurri nel round robin degli Europei di curling maschile 2025. Si chiude un nuovo tour de force per Retornaz e compagni, che al mattino hanno sfidato i campioni in carica della Germania. Nella serata finlandese gli italiani fronteggiano la formazione rivelazione di questo avvio di manifestazione continentale.

Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella cercano l’importante vittoria contro i polacchi che li rimetterebbe in gioco per la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta. Formula del girone unico che permette pochissime distrazioni con diversi team a caccia delle qualificazione alla fase finale. Italia che ha tutte le carte in regola per arrivare a giocarsi le medaglie, e che soprattutto vuole affinare il feeling e le giocate in vista delle Olimpiadi casalinghe di Milano-Cortina.

Formazione polacca che annovera Konrad Stych (skip), Krzysztof Domin, Marcin Cieminski e Bartosz Lobaza. Nelle prime due partite hanno beffato prima la Danimarca, poi la Norvegia, candidandosi a ruolo di outsider. Nel terzo incontro è arrivato però il netto KO contro la Svizzera. Sarà dunque un match da non sottovalutare per gli azzurri,

Italia-Polonia, quinto impegno degli azzurri nel round robin degli Europei di curling maschile 2025, inizierà alle 18.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta end per end dell’incontro. Buon divertimento e forza azzurri!