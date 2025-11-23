LIVE Italia-Panama, Mondiali calcio a 5 femminile in DIRETTA: storico debutto per le azzurre

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del primo match dell’Italia del Mondiale femminile di calcio a 5. Le azzurre affronteranno come prima partita nel loro girone il Panama. Questa competizione è molto importante in quanto è il primo Mondiale di futsal femminile nella storia. Si terrà dal 21 novembre al 7 dicembre nelle Filippine. L’evento si svolgerà nella Regione Capitale Nazionale, detta anche Metro Manila. Che comprende la città di Pasig, dove si svolgeranno tutte e 32 le partite. La zona è composta da 16 città e 1 comune presenta diverse aree urbane ed edificate. Il centro è molto denso a livello abitativo ed è il fulcro di numerose attività dello Stato. Questa zona comprende la storica città di Manila e altre note località, come Quezon City e Makati.

Al Mondiale di calcio a 5 femminile prenderanno parte 16 squadre. Provenienti da diversi paesi e federazioni. Le Filippine sono state annunciate dalla FIFA il 15 maggio dello scorso anno come paese ospitante. Questo evento è stato ben accolto dai filippini. Dove il futsal è una disciplina in crescita. All’esordio della nazionale filippina opposta alla Polonia presso la PhilSports Arena l’affluenza del pubblico si è conteggiata su circa 2000 presenze. La PFF (Federazione Calcistica Filippina) ha espresso soddisfazione per la realizzazione dell’evento. Lodandone sia la positività che può avere nei confronti dello Stato sotto diversi aspetti, che per quanto riguarda lo sviluppo di questa disciplina nelle Filippine. Gianni Infantino, Presidente della FIFA, ha menzionato questa realtà come ”fantastico ospite”.

Le ragazze della C.T. Francesca Salvatore hanno tutta la buona intenzione di ben figurare in quest’evento di storica portata. Per quanto riguarda la trafila azzurra, una menzione speciale va fatta alle giocatrici Renata Adamatti (Renatinha) e Ana Carolina Sestari. Nate in Brasile e naturalizzate italiane. La prima è attaccante, la seconda portiere. Entrambe sono figure di spicco a livello mondiale di futsal femminile. Il bel paese fa affidamento, oltre che ovviamente su tutta la squadra, anche sulle loro prestazioni nella speranza che possano mettere il punto esclamativo quando serva. Anche la marchigiana Erika Ferrara è una bella figura in questo panorama. Da diversi anni in forza al Città di Falconara, ha collezionato nella sua carriera diversi scudetti e trofei di livello internazionale.

Il Panama, considerando il girone della azzurre composto anche da Brasile e Iran, è la squadra sulla carta meno esperta. La squadra panamense si è qualificata al Mondiale dopo essere giunta in finale nel Campionato CONCACAF battendo la Costa Rica in semifinale. Kenia Rangel viene considerata la calciatrice di punta del team. La giocatrice del Panama gioca nel ruolo di ala offensiva ed è la capitana della squadra. Una qualità che gli viene riconosciuta è la sua leadership sia in campo che fuori. Le azzurre, considerando anche il potenziale complessivo del gruppo panamense, dovranno prestare attenzione a non sottovalutare l’impegno che le vede opposte a questo team. Anche in ottica di non partire con la marcia sbagliata in quest’evento.

Parlando nel generale del girone delle portacolori italiane. Il Brasile è in assoluto la squadra più temibile. Le brasiliane sono infatti prime nel ranking mondiale di futsal. Insieme a Spagna e Portogallo sono non a caso le favorite alla vittoria finale del torneo. Discorso un pizzico diverso, ma pur simile, per l’Iran. Le iraniane infatti sono 8 nel ranking internazionale e sono considerate un team con un ottimo potenziale nel futsal asiatico. Nel loro continente sono infatti al 4 posto. Le azzurre dunque dovranno ben iniziare contro il Panama per non rischiare un’eliminazione prematura. La prima partita del Gruppo D tra Italia e Panama si giocherà alle ore 10 italiane. Non perdetevi neppure un aggiornamento con la nostra DIRETTA LIVE testuale, vi aspettiamo!