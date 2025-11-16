LIVE Italia-Norvegia, Qualificazioni Mondiali 2026 in DIRETTA: di fatto una amichevole contro Haaland

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Si conclude a San Siro il lungo cammino dell’Italia nel Gruppo I di qualificazione ai Mondiali del 2026. Ad attendere la rosa azzurra c’è la sfida diretta contro una Norvegia che praticamente ha già vinto il gruppo. Haaland, Nusa e compagni potrebbero infatti ancora essere raggiunti in pari punta, con la quota 21, ma possono vantare su un grande vantaggio tale in fatto di differenza reti che all’Italia dovrebbe ottenere un successo con nove goal di scarto per garantirsi il pass senza playoff. Un miracolo impossibile per Gattuso e i suoi ragazzi, che dunque si apprestano a passare per la fase a playoff.

Dopo il grande turnover proposto in occasione dell’ultima sfida vinta sul campo della modesta Moldavia, il CT Gattuso dovrebbe tornare a progettare un’Italia più simile a quella che si vedrà nei playoff. L’allenatore azzurro dovrebbe tornare a una difesa a tre con il trio difensivo Di Lorenzo, Mancini e Bastoni davanti a Donnarumma. Se Mancini non recupera dentro Buongiorno.

Politano e Dimarco agiranno sugli esterni a tutta fascia, mentre in mediana il diffidato Tonali non giocherà, a favore di Locatelli. Titolari Barella, così come Frattesi: quest’ultimo è stato annunciato proprio dallo stesso CT Gattuso. In fase offensiva si va verso il rientro di Retegui dal 1 minuto, accanto a lui, il giovane fenomeno Pio Esposito. Calafiori ha lasciato il ritiro per un problema all’anca, non sarà tra i disponibili.

Per quanto riguarda la Norvegia, con la classifica in cassaforte, Solbakken potrebbe decidere di provare la formazione titolare Berge e Berg agiranno in mediana, con Sorloth e Haaland in attacco.

PROBABILE FORMAZIONE:

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni; Politano, Barella, Locatelli, Frattesi, Dimarco; Retegui, Esposito. Ct. Gattuso.

NORVEGIA (4-4-2): Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe; Bobb, Berge, Berg, Nusa; Sorloth, Haaland. Ct. Solbakken.

