LIVE Italia-Norvegia, Europei curling femminile 2025 in DIRETTA: sfida delicata in chiave playoff

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE del terzo incontro del round robin degli Europei 2025 di curling femminile tra Italia e Norvegia. Negli otto giorni che vanno dal 22 al 3029 novembre si disputano Campionati Europei di curling. Il palcoscenico della cinquantesima edizione dell’evento è la città finlandese di Lohja, situata poche decime di km a ovest della capitale Helsinki, che ospita per la seconda volta la rassegna continentale, ultimo grande evento internazionale prima dei Giochi Olimpici. Nel settore femminile, l’Italia ha iniziato bene e parte come una delle papabili per le medaglie.

Il team formato da Stefania Constantini, Elena Antonia Mathis, Angela Romei, Giulia Zardini Lacedelli e Marta Lo Deserto arriva da una stagione non esaltante come la precedente, che ha visto le azzurre chiudere l’Europeo al quarto posto e il Mondiale fuori dai play-off per le medaglie. Il format è il consueto: round robin da dieci squadre che si affronteranno tra loro, le prime quattro classificate accederanno alle semifinali (prima contro quarta, seconda contro terza) e poi spazio ai match che determineranno i podi.

La Svizzera sarebbe la naturale favorita ma la compagine elvetica sarà priva di due stelle: la skip Silvana Tirinzoni e la forte Alina Paetz, due elementi che hanno contribuito alla conquista degli enormi risultati delle ultime stagioni, tra cui il sigillo continentale e l’argento iridato della passata annata agonistica. Per l’occasione si ripartirà dalla skip Corrie Huerlimann, Marina Loertscher, Stefanie Berset e Celine Schwizgebel: le incognite sono molteplici, vedremo in corso d’opera se le elvetiche potranno puntare a qualcosa di concreto. Inevitabilmente salgono le quotazioni della Svezia guidata dalla talentuosa Anna Hasselborg e della Scozia di Sophie Jackson, che ha iniziato malissimo perdendo 0-9 contro la Turchia.

La stessa Italia di Stefania Constantini, che ieri ha iniziato battendo con qualche distrazione nel finale, 8-7 la Lituania sarà molto ambiziosa e ha tutte le carte in regola per puntare molto in alto, mentre la Germania di Sara Messenzehl, la Danimarca di Madeleine Dupont e la Norvegia di Marianne Roervik, odierna avversaria dell’Italia e scnfitta di misura dalla Germania al debutto, potrebbero essere delle outsider. Più attardata nel pronostico la Cechia di Anna Kubeskova, mentre la Turchia e la Lituania dovrebbero essere le cenerentole del torneo.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE del terzo incontro del round robin degli Europei 2025 di curling femminile tra Italia e Norvegia: cronaca in tempo reale, end dopo end, stone dopo stone, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 13.00. Buon divertimento a tutti.