LIVE Italia-Norvegia, Europei curling 2025 in DIRETTA: esordio duro per gli azzurri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE del primo incontro del round robin degli Europei 2025 di curling maschile tra Italia e Norvegia. Da sabato 22 a sabato 29 novembre, la città finlandese di Lohja (situata a una cinquantina di km dal centro della capitale Helsinki e per la seconda volta consecutiva teatro di questo evento), è il teatro della cinqjuantesima edizione dei Campionati Europei di curling. In campo maschile, l’Italia parte come una delle favorite della vigilia.

La squadra formata da Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella da anni staziona nelle posizioni di vertice della specialità e in questa stagione si appresta ad affrontare i Giochi Olimpici a Cortina da padrona di casa. Il format è il consueto: round robin da dieci squadre che si affronteranno tra loro, le prime quattro classificate accederanno alle semifinali (prima contro quarta, seconda contro terza) e poi spazio ai match che determineranno i podi.

Sembrano essere due le grandi favorite della vigilia sul fronte maschile agli Europei 2025 di curling, che si disputeranno sul ghiaccio di Lohja (Finlandia) dal 22 al 29 novembre: la Scozia di Bruce Mouat si presenterà da Campione del Mondo, la Svezia del fenomeno Niklas Edin è sempre un riferimento in campo internazionale e sogna di riprendere lo scettro continentale. Le due corazzate sembrano avere una marcia in più, ma attenzione alla Germania di Marc Muskatewitz, che lo scorso anno sorprese tutti e conquistò il titolo regolando proprio gli anglosassoni nell’atto conclusivo.

L’Italia dello skip Joel Retornaz punterà a riscattare l’opaco sesto posto della passata edizione e cercherò di rilanciarsi in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, con il chiaro potenziale per qualificarsi alle semifinali e andare a caccia di una medaglia dopo i bronzi del 2021 e del 2022. Attenzione a una possibile nuova magia della Svizzera di Yannick Schawaller, che nella passata annata agonistica raggiunse la finale iridata e perse solo di misura contro la Scozia. La Norvegia di Magnus Ramsfjell, avversario oggi al debutto degli azzurri, proverà a confermarsi ai vertici dopo il bronzo di dodici mesi fa. Non andranno sottovalutate la Cechia di Lukas Klima e la Danimarca di Jacob Schmidt, mentre sembrano un gradino sotto nelle gerarchie la Polonia di Konrad Stych e l’Austria di Mathias Genner.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE del primo incontro del round robin degli Europei 2025 di curling maschile tra Italia e Norvegia: cronaca in tempo reale, end dopo end, stone dopo stone, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 13.30. Buon divertimento a tutti.