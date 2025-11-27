LIVE Italia-Islanda, Qualificazioni Mondiali basket 2027 in DIRETTA: fondamentale partire con una vittoria

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match d’esordio dell’Italia nelle qualificazioni ai Mondiali di basket 2027 nel Qatar. Prima avversaria, in questo percorso, è l’Islanda.

Si parte da Tortona, dalla nuova arena che ha dato una casa cittadina al club che più di tutti, negli ultimi anni, ha coniugato novità e programmazione nel medio-lungo termine. Tutto nuovo anche in chiave azzurra, con Luca Banchi nuovo head coach dopo la conclusione dell’era triennale di Gianmarco Pozzecco.

Ritorna un’avversaria classica delle ultime annate, quell’Islanda che per due volte, tra 2022 e 2025, ha sconfitto gli azzurri. I protagonisti, da Hermannsson e Hlinason in giù, sono per larga misura gli stessi, come lo è il coach, Craig Pedersen. In sostanza è un avversario molto ben noto con tutti i suoi punti di forza e anche quelli deboli.

Ci sarà un gruppo particolarmente giovane, visto che Banchi ha chiamato elementi delle Nazionali Under che hanno fatto benissimo nelle ultime due estati. Ritorna dopo tre anni Amedeo Della Valle, che nel progetto tecnico di Pozzecco era rimasto totalmente escluso dopo l’estate 2022. Capitano in campo sarà Amedeo Tessitori, anche se il ruolo ufficiale spetta ad Achille Polonara, che viene ormai sempre inserito nei gruppi azzurri anche se per ovvie ragioni non può rispondere alle convocazioni. Resta un gesto con cui si certifica quanto e come tutto il basket italiano e non solo gli sia vicino.

La palla a due tra Italia e Islanda verrà alzata alle ore 20:30. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!