LIVE Italia-Francia, Amichevole basket femminile in DIRETTA: va in scena la rivincita degli Europei

Buongiorno a tutti, amiche ed amici di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Italia-Francia, seconda giornata del Torneo La Linea di basket femminile 2025. Altro test importante per le azzurre dopo quello sostenuto ieri sera contro la Spagna sulla strada verso il pre-Mondiale 2026.

Le ragazze agli ordini del CT Andrea Capobianco puntano a mettere fieno in cascina in questo doppio impegno, in preparazione al torneo che mette in palio alcuni posti per la rassegna iridata in programma ad inizio settembre 2026 a Berlino (Germania), con Costanza Verona e Lorela Cubaj che proveranno a guidare un gruppo frutto di un mix tra reduci dall’Europeo – culminato con il bronzo vinto proprio a scapito delle francesi – e giovani talenti come la debuttante Adele Cancelli oppure Carlotta Zanardi.

La Francia, nonostante si tratti di un torneo amichevole, vorrà rifarsi dopo la sconfitta nella finale per il bronzo ad EuroBasket Women 2025 dove le transalpine hanno ceduto sotto i colpi delle nostre portacolori. Questo a distanza di un anno dalle Olimpiadi di Parigi 2024 dove sfiorarono l’impresa contro la corazzata USA nell’atto conclusivo per l’oro. Fari puntati su Valentine Ayayi e su Marieme Badiane compagna di Keys e Andre’ alla Famila Wuber Schio, al pari di Ainhoa Risarcher sorella di Zacharie (che gioca in NBA negli Atlanta Hawks).

Palla a due che verrà alzata questa sera alle ore 19:30 al Polideportivo Municipal de La Linea de la Conception (Spagna). Diretta TV affidata alle telecamere di Sky Sport Basket (canale 205), con la diretta streaming disponibile su SkyGO e Now TV. Buon divertimento a tutti con la diretta Live di OA Sport di Italia-Francia per il Torneo La Linea 2025!