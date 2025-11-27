LIVE Italia-Cechia, Europei curling femminile 2025 in DIRETTA: le azzurre devono vincere e sperare in incastri fortunosi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE del nono e ultimo incontro del round robin degli Europei 2025 di curling femminile tra Italia e Cechia. Negli otto giorni che vanno dal 22 al 29 novembre si disputano i Campionati Europei di curling. Il palcoscenico della cinquantesima edizione dell’evento è la città finlandese di Lohja, situata poche decine di km a ovest della capitale Helsinki, che ospita per la seconda volta la rassegna continentale, ultimo grande evento internazionale prima dei Giochi Olimpici. Partita da vincere quella di oggi per le azzurre che, per conquistare i play-off, devono sperare che diversi risultati si verifichino.

Il team formato da Stefania Constantini, Elena Antonia Mathis, Angela Romei, Giulia Zardini Lacedelli e Marta Lo Deserto arriva da una stagione non esaltante come la precedente, che ha visto le azzurre chiudere l’Europeo al quarto posto e il Mondiale fuori dai play-off per le medaglie e anche in questa manifestazione non stanno brillando: dopo una partenza vincente con la Lituania sono state battute nettamente da Svizzera e Norvegia e ieri hanno vinto nettamente contro la Scozia e perso altrettanto nettamente contro la Svezia. deleteria la sconfitta subita in rimonta contro la Turchia, poi sono arrivate le due vittorie della speranza contro Germania e Danimarca.

Il format è il consueto: round robin da dieci squadre che si affronteranno tra loro, le prime quattro classificate accederanno alle semifinali (prima contro quarta, seconda contro terza) e poi spazio ai match che determineranno i podi. Per sperare nell’impresa servirà battere la Cechia e poi auspicare particolari incastri di risultati negli altri incontri della mattinata: la Svezia (attesa dalla Danimarca) e la vincente di Svizzera-Norvegia, saranno irraggiungibili per le azzurre, ma poi si può provare a fare la corsa per gli altri due pass, guardando con attenzione Turchia-Lituania e Scozia-Germania.

Ricordiamo che Stefania Constantini e compagne sono in svantaggio negli scontri diretti con Turchia, Svezia, Norvegia e Svizzera, mentre sono avanti con Danimarca, Scozia, Germania e Lituania. La Cechia, finora, ha perso tutti gli incontri disputati all’Europeo.

Si inizia alle ore 8.00.