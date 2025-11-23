LIVE Italia-Cechia, Europei curling 2025 in DIRETTA: avversario ostico per gli azzurri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE del terzo incontro del round robin degli Europei 2025 di curling maschile tra Italia e Cechia. Da sabato 22 a sabato 29 novembre, la città finlandese di Lohja (situata a una cinquantina di km dal centro della capitale Helsinki e per la seconda volta consecutiva teatro di questo evento), è il teatro della cinquantesima edizione dei Campionati Europei di curling. In campo maschile, l’Italia, che ha iniziato molto bene il suo torneo travolgendo la Norvegia, parte come una delle favorite della vigilia.

La squadra formata da Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella da anni staziona nelle posizioni di vertice della specialità e in questa stagione si appresta ad affrontare i Giochi Olimpici a Cortina da padrona di casa. Il format è il consueto: round robin da dieci squadre che si affronteranno tra loro, le prime quattro classificate accederanno alle semifinali (prima contro quarta, seconda contro terza) e poi spazio ai match che determineranno i posti sul podio.

Sembrano essere due le grandi favorite della vigilia sul fronte maschile agli Europei 2025 di curling, che si disputeranno sul ghiaccio di Lohja (Finlandia) dal 22 al 29 novembre: la Scozia di Bruce Mouat si presenterà da Campione del Mondo, la Svezia del fenomeno Niklas Edin è sempre un riferimento in campo internazionale e sogna di riprendere lo scettro continentale. Le due corazzate sembrano avere una marcia in più, ma attenzione alla Germania di Marc Muskatewitz, che lo scorso anno sorprese tutti e conquistò il titolo regolando proprio gli anglosassoni nell’atto conclusivo. Al debutto la Scozia ha battuto di misura la Germania, mentre la Svezia si è arresa alla Svizzera.

L’Italia dello skip Joel Retornaz punta a riscattare l’opaco sesto posto della passata edizione e cerca di rilanciarsi in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, con il chiaro potenziale per qualificarsi alle semifinali e andare a caccia di una medaglia dopo i bronzi del 2021 e del 2022.Le premesse sono ottime dopo il 9-4 rifilato alla Norvegia ieri Attenzione a una possibile nuova magia della Svizzera di Yannick Schawaller, che nella passata annata agonistica raggiunse la finale iridata e perse solo di misura contro la Scozia. La Norvegia di Magnus Ramsfjell proverà a confermarsi ai vertici dopo il bronzo di dodici mesi fa. Non va sottovalutata l’imprevedibile Cechia di Lukas Klima, che oggi affronta gli azzurri dopo la vittoria risicata di ieri contro l’Austria (8-7) e la Danimarca di Jacob Schmidt, mentre sembrano un gradino sotto nelle gerarchie la Polonia di Konrad Stych e l’Austria di Mathias Genner.

