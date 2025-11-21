LIVE Italia-Burkina Faso, Mondiali calcio U17 in DIRETTA: gli azzurrini affrontano gli Stalloni per la semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Italia-Burkina Faso, Mondiali calcio U17 in DIRETTA, gli azzurri partono favoriti.

L’Italia Under 17 continua il suo percosso per un sogno chiamato Coppa del Mondo. Dopo aver superato la sfida complicata degli ottavi di finale, la nazionale di Massimiliano Favo andrà a giocare contro i pari età del Burkina Faso, soprannominati ‘gli Stalloni’, per accedere alle semifinali del torneo.

Il fenomeno Inacio e compagni hanno battuto per 2-0 la Repubblica Ceca agli ottavi, grazie alle reti realizzate da Arena e Maccaroni e poi hanno vinto anche contro l’Uzbekistan agli ottavi di finale: 3-2 con la rete decisiva di Thomas Campaniello. Senza dimenticare il contributo del giovane fenomeno Destiny Elimoghale.

Difficile decifrare la formazione, in porta ci sarà Longoni, difesa con Marini, De Paoli, Reggiani e Mambuku. A centrocampo il trio Steffanoni, Prisco e Luongo. Inacio non si tocca come trequartista, davanti tanti i dubbi, in quattro in due posti tra Lontani, Arena, Elimoghale e Campaniello.

Probabile formazione e convocati

ITALIA UNDER 17 (4-3-1-2): Longoni; Marini, De Paoli, Reggiani, Mambuku; Steffanoni, Prisco, Luongo; Inacio; Campaniello, Elimoghale. Ct. Favo

Convocati: Portieri: Francesco Cereser (Torino), Alessandro Longoni (Milan), Sebastiano Nava (Juventus); Difensori: Borasio Benit (Juventus), Leonardo Noah Bovio (Inter), Cristiano De Paoli (Como), Dauda Amihere Iddrisa (West Bromwich Albion), Jean-Tryfose Mambuku (Stade de Reims), David Marini (Cesena), Luca Reggiani (Borussia Dortmund); Centrocampisti: Alessio Baralla (Empoli), Andrea Luongo (Torino), Valerio Maccaroni (Roma), Fabio Pandolfi (Milan), Vincenzo Prisco (Napoli), Federico Steffanoni (Atalanta); Attaccanti: Antonio Arena (Roma), Thomas Campaniello (Empoli), Destiny Onoguekhan Elimoghale (Juventus), Samuele Inácio (Borussia Dortmund), Simone Lontani (Milan).

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Italia-Burkina Faso, Mondiali calcio U17: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 14.30. Buon divertimento!