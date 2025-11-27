LIVE Italia-Brasile, Mondiali calcio U17 in DIRETTA: gli azzurrini si giocano il bronzo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Italia-Brasile, Mondiali calcio U17 in DIRETTA, in palio c’è il bronzo.

Il sogno del successo nel Mondiale Under 17 per l’Italia si è infranto ad un solo passo dalla finale. Gli Azzurrini, allenati dal commissario tecnico Massimiliano Favo, hanno dovuto gettare la spugna in semifinale sotto i gol dell’Austria Under 17 di un talento generazionale come Moser.

Una competizione comunque che ha messo in mostra talenti dal potenziale molto alto e che può chiudersi nel migliore dei modi nella finale valevole per il terzo-quarto posto, ossia per il bronzo, con l’obiettivo di salire quindi sul gradino più basso del podio della manifestazione: di fronte all’Italia ci sarà il forte Brasile, sconfitto ai rigori in semifinale contro il Portogallo.

L’Italia non avrà a disposizione Borasio espulso nel finale di partita contro l’Austria, davanti invece, dovrebbe essere confermato il tridente Inacio, Campaniello e Elimoghale. Possibile cambio in porta.

Probabile formazione e convocati

ITALIA UNDER 17 (4-3-1-2): Longoni; Marini, De Paoli, Reggiani, Mambuku; Steffanoni, Prisco, Luongo; Inacio; Campaniello, Elimoghale. Ct. Favo

Convocati: Portieri: Francesco Cereser (Torino), Alessandro Longoni (Milan), Sebastiano Nava (Juventus); Difensori: Borasio Benit (Juventus), Leonardo Noah Bovio (Inter), Cristiano De Paoli (Como), Dauda Amihere Iddrisa (West Bromwich Albion), Jean-Tryfose Mambuku (Stade de Reims), David Marini (Cesena), Luca Reggiani (Borussia Dortmund); Centrocampisti: Alessio Baralla (Empoli), Andrea Luongo (Torino), Valerio Maccaroni (Roma), Fabio Pandolfi (Milan), Vincenzo Prisco (Napoli), Federico Steffanoni (Atalanta); Attaccanti: Antonio Arena (Roma), Thomas Campaniello (Empoli), Destiny Onoguekhan Elimoghale (Juventus), Samuele Inácio (Borussia Dortmund), Simone Lontani (Milan).

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Italia-Brasile, Mondiali calcio U17: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 13.30. Buon divertimento!