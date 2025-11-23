LIVE Italia-Austria, Europei curling 2025 in DIRETTA: sfida piena di insidie per gli azzurri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-Austria, partita valida per la seconda giornata del round robin degli Europei di curling 2025. Gli azzurri tornano sul ghiaccio di Lohja (Finlandia) a meno di 24 ore dall’esordio più che positivo chiuso con la schiacciante vittoria sulla Norvegia. Primo end previsto alle 8.00 con la giornata che prevede un doppio impegno per la compagine italiana.

Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella cercano la vittoria contro i rivali austriaci. Formula del girone unico che permette pochissime distrazioni con diversi team a caccia delle qualificazione alla fase ad eliminazione diretta. Italia che ha tutte le carte in regola per arrivare a giocarsi le medaglie, e che soprattutto vuole affinare il feeling e le giocate in vista delle Olimpiadi casalinghe di Milano-Cortina.

Austria che schiera Mathias Genner, Jonas Backofen, Matthaeus Hofer e Johann Karg, ed è reduce dallo sfortunato esordio contro la Cechia risolto soltanto nelle ultime fasi del decimo e decisivo end. Tuttavia la compagine austriaca non è da sottovalutare, con lo skip Genner che nella passata edizione dei Mondiali ha guidato i suoi a un onorevole dodicesimo posto complessivo.

La sfida Italia-Austria, valida per la seconda giornata del round robin degli Europei 2025 di curling maschile, inizierà alle 8.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta end per end dell’incontro. Buon divertimento e forza azzurri!