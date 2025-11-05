LIVE Inter-Kairat, Champions League calcio in DIRETTA: serve una vittoria larga

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Inter-Kairat, Champions League calcio in DIRETTA, facile trasferta per la squadra nerazzurra.

Inter va a caccia della quarta vittoria in altrettanti sfide di Champions League: dopo aver avuto sconfitto i lancieri dell’Ajax, Slavia Praga e Union Saint-Gilloise, i nerazzurri sono attesi dall’affascinante partita contro il Kairat Almaty.

La rosa kazaka, al debutto nella fase finale dal massimo torneo continentale per club, ha ottenuto il suo primo storico punto grazie al pareggio per 0-0 contro i ciprioti del Pafos: nelle prime due sfide, invece, erano arrivate le sconfitte per conto di Sporting Lisbona e Real Madrid. Resta una squadra che punta sull’entusiasmo dei debuttanti in una competizione così importante.

Nella sfida di San Siro, Marcus Thuram è convocato ma andrà inizialmente in panchina: ad affiancare il capitano Lautaro Martinez sarà Pio Esposito. Dimarco torna da titolare dopo l’esclusione dall’undici della sfida di Verona, Bisseck ancora dal primo minuto da centrale di difesa con Akanji e Bastoni ai suoi lati come braccetti. A centrocampo Barella, Susic e il turco Calhanoglu. I kazaki con un 4-2-3-1 in cui Satpayev sarà il faro offensivo di riferimento, supportato dai centrocampisti offensivi Mrynskiy, Jorghino e Gromyko sulla trequarti.

Probabili formazioni

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro Martinez, Pio Esposito. All. Chivu.

KAIRAT (4-2-3-1): Anarbekov; Tapalov, Martynovich, Sorokin, Luìs Mata; Arad, Glazer; Mrynskiy, Jorghino, Gromyko; Satpayev. All. Urazbakhtin.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Inter-Kairat, Champions League calcio in DIRETTA: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 21.00 Buon divertimento!