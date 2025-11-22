LIVE F1, GP Las Vegas 2025 in DIRETTA: Norris per lo scacco matto, Antonelli e la Ferrari devono rimontare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonanotte amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio di Las Vegas 2025, ventiduesimo e terzultimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Dopo una qualifica bagnata, c’è grande attesa per capire in quali condizioni si disputerà la gara (sulla distanza dei 50 giri) in programma nella tarda serata americana di sabato.

Sotto i riflettori della Strip va in scena un GP fondamentale per la lotta mondiale tra i piloti della McLaren e Max Verstappen, con Lando Norris che può ipotecare il titolo partendo dalla pole position e potendo contare su un vantaggio considerevole in classifica generale. Il suo primo inseguitore e compagno di squadra Oscar Piastri insegue infatti a -24 e dovrà rimontare dalla quinta piazza in griglia, mentre Verstappen è distante addirittura 49 punti.

L’olandese della Red Bull non ha più nulla da perdere e andrà all’attacco già al via per puntare al successo dalla seconda posizione, sperando nel frattempo in un passo falso di Norris. Obiettivo rimonta in chiave azzurra per le Ferrari, con Charles Leclerc 9° e Lewis Hamilton addirittura ultimo, ma anche per Kimi Antonelli 17° sulla Mercedes dopo il fantastico weekend di Interlagos.

Appuntamento fissato dunque alle ore 5.00 italiane per la partenza della gara di F1 sul Las Vegas Strip Circuit. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale della corsa statunitense con aggiornamenti costanti in tempo reale: buon divertimento!