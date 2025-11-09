LIVE F1, GP Brasile 2025 in DIRETTA: snodo cruciale per il Mondiale! Norris tenta la fuga, Piastri e Verstappen all’attacco

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Gran Premio del Brasile, ventesimo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1. Momento delicato nella lotta per il titolo iridato: Interlagos può rivelarsi uno snodo cruciale di questa stagione con Lando Norris che prova ad andare in fuga, Oscar Piastri costretto a reagire e Max Verstappen ad un passo dal dover alzare bandiera bianca.

Dopo aver dominato la Sprint Qualyfing e la Sprint Race Norris ha imposto il ritmo anche nelle qualifiche, guadagnandosi la pole position per la gara odierna. Il britannico partirà davanti a tutti con l’obiettivo di vincere anche la gara lunga ed andare in fuga, cercando lo strappo decisivo verso la conquista del titolo iridato. Il pilota Mclaren partirà con 9 punti di vantaggio nel Mondiale su Piastri e potrà allungare ancora a tre gran premi, con una Sprint Race, alla fine della stagione.

L’australiano è chiamato a reagire se vuole continuare a rimanere in lotta per il titolo. Dopo Zandvoort Piastri ha accusato la pressione, commettendo tanti errori e dilapidando l’ampio vantaggio sul compagno di scuderia. L’ultimo errore è arrivato ieri nella Sprint Race: Piastri è finito contro le barriere quando era in terza posizione. In qualifica il pilota aussie ha limitato i danni chiudendo in quarta posizione, ma domani dovrà andare all’attacco per invertire la tendenza.

Ad Interlagos potrebbero svanire i sogni di gloria di Verstappen. L’olandese ha infiammato i cuori di tutti il mondo tentando una rimonta storica, che dopo il sabato di Austin sembrava possibile. Il Messico ha riportato con i piedi per terra Max ed i suoi sostenitori ed il Brasile rischia di mettere la parola fine a questo sogno: dopo l’anonima Sprint Race, chiusa in quarta posizione, il campione del mondo è stato protagonista di una qualifica da incubo con una Red Bull a tratti inguidabile. Verstappen è stato eliminato in Q1 e domani partirà in sedicesima posizione.

Norris potrebbe trovare dei grandi alleati in Mercedes e Ferrari, specialmente in Kimi Antonelli e Charles Leclerc. Dopo il secondo posto nella Sprint Race l’italiano ha proseguito il weekend di alto livello centrando una grande prima fila in qualifica. Dopo un venerdì difficile ed una Sprint Race complicata il monegasco sembra aver trovato la quadra ed oggi partirà in terza posizione.

Il semaforo verde del Gran Premio del Brasile è previsto per le 18.00.