LIVE Errani/Paolini-Kudermetova/Mertens, WTA Finals 2025 in DIRETTA: scontro diretto decisivo per la qualificazione

Buonasera e benvenuti nella DIRETTA LIVE dell’incontro decisivo del gruppo Martina Navratilova delle WTA Finals 2025 di doppio tra Sara Errani/Jasmine Paolini e la coppia composta dalla belga Elise Mertens e dalla russa Veronika Kudermetova. Sfida che è un autentico spareggio per le semifinali dell’evento che chiude la stagione. Quarto confronto diretto tra le due coppie con le azzurre avanti 2-1 dopo il successo maturato ai quarti di finale del Roland Garros.

Le campionesse Olimpiche si presentano all’ultimo evento stagionale da numero uno della classifica race al termine di un 2025 sfavillante. Vincitrici dei tornei di Doha, Roma, Roland Garros e Pechino, semifinaliste agli US Open e finaliste sull’erba di Berlino, le italiane si sono confermate ancora una volta al vertice in una disciplina che ha inoltre aiutato la toscana a completare e migliorare il proprio tennis in ottica singolare. All’esordio hanno superato senza patemi Muhammad/Schuurs, per poi cedere in due set alle brillanti Hsieh/Ostapenko.

Stesso cammino per Kudermetova/Mertens, vincenti contro Muhammad/Shuurs e KO al cospetto di Hsieh/Ostapenko. Tornate assieme dopo tre anni di pausa le due hanno raggiunto le semifinali degli US Open ed hanno trionfato in quel di Wimbledon. Ottimi responsi anche sul rosso con le finali di Madrid e Roma, ed i quarti al Roland Garros. In questi ultimi due eventi sono state sconfitte proprio dalle italiane.

La sfida del gruppo Martina Navratilova delle WTA Finals 2025 di doppio tra Sara Errani/Jasmine Paolini e la coppia composta dalla belga Elise Mertens e dalla russa Veronika Kudermetova aprirà il programma in quel di Riad alle 13.00.