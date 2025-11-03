LIVE Errani/Paolini-Hsieh/Ostapenko, WTA Finals 2025 in DIRETTA: olimpioniche per ipotecare la qualificazione

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match valido per la seconda giornata del gruppo Martina Navratilova delle WTA Finals 2025 di doppio tra Sara Errani/Jasmine Paolini e la coppia composta dalla taiwanese Su Wei Hsieh e la lettone Jelena Ostapenko. Secondo confronto diretto tra i due team con le azzurre che un mese fa si sono imposte nettamente per 6-4 6-0 in semifinale a Shanghai.

Le campionesse Olimpiche si presentano all’ultimo evento stagionale da numero uno della classifica race al termine di un 2025 sfavillante. Vincitrici dei tornei di Doha, Roma, Roland Garros e Pechino, semifinaliste agli US Open e finaliste sull’erba di Berlino, le italiane si sono confermate ancora una volta al vertice in una disciplina che ha inoltre aiutato la toscana a completare e migliorare il proprio tennis in ottica singolare. All’esordio hanno superato senza patemi Muhammad/Schuurs.

Ostapenko ed Hsieh fondono la potenza dei colpi da fondo della lettone con l’estro dell’asiatica. In stagione hanno raggiunto le finali di Australian Open, Dubai e Wimbledon, e le semifinali a Madrid. Coppia giovane formatasi ad inizio 2025 ma con entrambe specialiste del doppio. In special modo Hsieh, che vanta 7 titoli Slam conquistati con tre compagne differenti, ovvero la cinese Peng Shuai, la belga Elise Mertens e la ceca Barbora Strycova.

La sfida della seconda giornata del gruppo Martina Navratilova delle WTA Finals 2025 di doppio tra Sara Errani/Jasmine Paolini e la coppia composta dalla taiwanese Su Wei Hsieh e la lettone Jelena Ostapenko sarà l'incontro che inaugurerà il programma di Riad alle 13.00.