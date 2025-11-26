LIVE Eintrach Francoforte-Atalanta, Champions League calcio in DIRETTA: trasferta delicata in Germania

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Eintrach Francoforte-Atalanta, Champions League calcio in DIRETTA, Palladino debutta in Champions League.

Arriva la prima grande sfida europea di Raffaele Palladino sulla panchina bergamasca, ma non solo. L’Atalanta è pronta a giocare di nuovo i migliori stadi d’Europa, chiamata a giocare la quinta tappa della fase a girone unico di UEFA Champions League 2025-26. Con un nuovo tecnico, visto che, ormai da settimane, è accaduto l’avvicendamento tra Ivan Jurić e lo stesso Raffaele Palladino. Dopo l’impatto complicato e non esaltante nel campionato italiano si vola subito in trasferta in terra tedesca.

I giocatori nerazzurri saranno infatti ospiti dell’Eintracht Francoforte al Deutsche Bank Park, con il chiaro obiettivo di restare nelle zone alte della classifica (attualmente la squadra bergamasca è al 16° posto). Dal canto suo, il team teutonico allenato da Dino Toppmöller cercherà di risalire posizioni e dare seguito all’ottimo pareggio (0-0) ottenuto a Napoli. Più che lecito aspettarsi allora un grande match tra due squadra che attaccano ma concedono molto in fase difensiva. In attacco per l’Atalanta si può rivedere dall’inizio Scamacca.

Probabili formazioni

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-2-1): Zetterer; Collins, Koch, Theate; Kristensen, Chaibi, Larsson, Brown; Götze, Bahoya; Burkardt. All. Toppmöller

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, de Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Scamacca, Lookman. All. Palladino

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Eintrach Francoforte-Atalanta, Champions League calcio in DIRETTA: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 21.00 Buon divertimento!