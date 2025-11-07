LIVE Djokovic-Hanfmann, ATP Atene 2025 in DIRETTA: il serbo punta all’atto conclusivo in Grecia. Si comincia dalle 16.00 italiane

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della prima semifinale dell’ATP 250 di Atene. Novak Djokovic se la vedrà quest’oggi contro il tedesco Yannick Hanfmann. La testa di serie numero 1 del torneo ieri ha vinto contro l’insidioso Borges. Dimostrando un tennis solido ed efficace. Pur con qualche ruggine che ormai si trattiene da diverso tempo. Ovviamente giustificata data l’età non più giovanissima, dal punto di vista tennistico, del classe ’87. Il numero 117 del ranking ATP però può essere ostico, soprattutto se in giornata. Il nativo di Karlsruhe ha giocato un’ottima partita ai quarti contro l’americano Giron. Su questo cemento può dire la sua e per il serbo potrebbe rappresentare più di un problema. Non a caso il teutonico è stato, al suo miglior ranking, numero 45 nel 2023.

Il tedesco gioca un tennis versatile. Sa fare bene o male tutto senza avere un colpo dove eccelle particolarmente rispetto altri. Anche se è solito usare soprattutto lo schema servizio-diritto. Appunto per questo sul cemento indoor greco si sta trovando a suo agio, e sarà l’ex numero 1 del mondo a darci la sentenza. Hanfmann in realtà i suoi migliori risultati però li ha ottenuti in terra rossa. Dove ha vinto il suo unico, fino ad oggi, titolo ATP in carriera a Gstaad nel 2023. Oltre altri bei piazzamenti. Confrontato con Borges gioca un tennis meno lineare e più imprevedibile del portoghese. Il serbo dovrà aspettarsi di variare più i colpi e far giocare l’ex numero 45 del mondo il meno possibile. In modo da lasciargli prendere l’iniziativa nel minor numero di occasioni possibili.

I due si sono già incontrati due volte e il nativo di Belgrado è in vantaggio 2-0 negli scontri diretti. Il primo fu l’anno scorso nella terra rossa di Ginevra. Dove il numero 5 del mondo vinse 6-3 6-3. Il secondo e ultimo precedente risale invece a poche settimane fa a Shanghai. Dove Djokovic non ebbe vita facile e riuscì ad ottenere lo scalpo dell’avversario al terzo set dopo un match combattuto concluso con il punteggio di 4-6 7-5 6-3. Il classe 1991 vorrà quindi riscattarsi dall’ultima sconfitta e sarà curioso vedere la condizione fisica del 24 volte vincitore Slam. Dato che, come si è visto nel corso degli ultimi tornei, più avanza nel tabellone e più difficile diventa sostenere il ritmo partita per il serbo. L’ex numero 1 del mondo spera infatti che i suoi match non vadano mai troppo per lunghe. Questa situazione è una circostanza che preferirebbe sicuramente evitare.

La partecipazione alle Finals restano ancora un’incognita per Djokovic che deciderà a fine torneo. Quindi non resta che aspettare per esserne a conoscenza. Musetti resta spettatore interessato dato che, prima di tutto da una sua eventuale vittoria ad Atene e anche dall’eventuale ritiro del nativo di Belgrado, lo agevolerebbe facendolo entrare di diritto a Torino. Dove Sinner lo aspetta nel suo girone. Vedere il derby italiano nel torneo più importante di fine stagione proprio nel bel paese suscita la curiosità di molti. Il numero 5 del mondo in questa circostanza può avere una duplice funzione. Se dovesse vincere oggi e nell’eventualità affrontasse Musetti in finale ad Atene. E sempre per ipotesi dovesse batterlo e prendere parte alle Finals. Il toscano rimarrebbe fuori a causa del serbo. Oppure l’incontrario. Il carrarino potrebbe partecipare proprio grazie all’eventuale ritiro dell’ex numero 1 del mondo. Staremo a vedere.

Djokovic nel torneo della sua ”nuova casa” vorrà ovviamente ben figurare. Nelle due partite giocate si è visto subito il calore che il pubblico greco gli ha riservato. Più volte nel corso dei suoi match si è sentito qualche spettatore incitare il giocatore serbo. Vedremo se il fattore tifo influirà di conseguenza anche sulla prestazione in campo del detentore di 100 titoli ATP. Il numero 5 del mondo opposto ad Hanfmann è una partita che promette battaglia. Chi vince affronterà in finale Korda o Musetti. La semifinale tra Novak Djokovic e Yannick Hanfmann sarà il primo match nel Campo Centrale dell’ATP 250 di Atene e si terrà dalle 16 (ore italiane). Non perdetevi neppure un aggiornamento con la nostra DIRETTA LIVE testuale! Buon divertimento, vi aspettiamo!