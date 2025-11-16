LIVE Dinamo Sassari-Trento, Serie A basket in DIRETTA: ‘lunch match’ tutto da vivere

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra Banco di Sardegna Sassari e Dolomiti Energia Trento, con i primi che sono dati favoriti rispetto agli ospiti che non vivono un buon momento dal punto di vista del gioco e ciò influisce anche sui risultati.

Tuttavia, Dinamo Sassari al momento si trova ultima all’ultimo posto in classifica visto che dopo sei partite giocate si trova con un record di sei match persi e uno solo vinto, quello contro Cantù per 100-84. Tuttavia, successivamente alla prima vittoria stagionale in campionato, è arrivata la sconfitta sul campo di Venezia per 89-76. Ottimo invece il rendimento in Euro Cup, dove i sardi sono primi nel Gruppo G con quattro vittorie e una sola sconfitta.

Per quanto riguarda Trento, al momento nona in classifica davanti Napoli, sono tre le sconfitte di fila subite in stagione e quattro nelle ultime cinque. Infatti, dopo aver perso 83-102 contro la Virtus Bologna, è arrivato il successo europeo contro il Lietkabis per 78-74, per poi essere sconfitta in fila da Cremona 92-83, dal già citato Napoli Basket per 87-93 e, infine, dal Besiktas per 97-83.

Il match tra Dinamo Sassari e Trento inizierà alle 12.00 e verrà disputato al PalaSerradimigni nell’omonima città sarda. I tre arbitri dell’incontro saranno Lorenzo Baldini, Giacomo Dori e Christian Borgo che si occuperanno della gestione della gara. Segui la partita con la cronaca testuale di OA Sport in Diretta LIVE! Buon divertimento a tutti!