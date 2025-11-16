LIVE Conegliano-Scandicci, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: la partita di cartello, Antropova sfida Haak!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE della partita tra Imoco Volley Conegliano e Savino del Bene Scandicci, valida per la decima giornata di Serie A1 Tigotà: parliamo di un vero e proprio big match, con la prima della classe, le padrone di casa, che si preparano ad affrontare la seconda in classifica, le toscane. Le favorite sono le Pantere di Daniele Santarelli ma in un incontro cosi è inutile fare pronostici.

Le campionesse di Conegliano hanno vinto ben sette partite di fila dopo la sconfitta in Supercoppa italiana, persa 3-2 contro Milano: la squadra di Santarelli hanno vinto 0-3 contro Monviso, 0-3 contro Novara, 3-1 contro Chieri, 1-3 contro Bergamo, 3-1 contro Milano, 3-1 contro Vallefoglia e 0-3 contro Macerata.

Per quanto riguarda Scandicci, anche per le toscane le vittorie di fila sono sette dopo aver subito la sconfitta per 3-0 contro Cuneo: la squadra di Ekaterina Antropova ha vinto contro Firenze per 3-2, contro San Giovanni per 0-3, contro Busto Arstizio per 3-1, contro Novara per 2-3, contro Bergamo per 3-0 e contro Chieri per 3-0.

Il match tra Conegliano e Scandicci inizierà alle 16.00 e verrà disputato al PalaVerde di Villorba. Gli arbitri della gara saranno Maurizio Canessa come primo, Massimiliano Giardini come secondo e Alberto Libralesso al videocheck come aiuto tecnologico in caso di challenge chiamato da una delle due panchine. Segui l’incontro con la cronaca testuale di OA Sport in Diretta LIVE! Buon divertimento a tutti!