LIVE Cobolli-Bergs, Italia-Belgio Coppa Davis in DIRETTA: partita che promette equilibrio estremo

Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del secondo singolare della semifinale di finale di Coppa Davis 2025 di scena a Bologna tra Italia e Belgio.

Non sembrano esserci troppi dubbi sui nomi dei due singolaristi che si affronteranno nel secondo match di giornata a Bologna: Flavio Cobolli contro Zizou Bergs. Partita non banale, questa, sotto diversi ordini di ragioni, soprattutto pertinenti al ventiseienne di Lommel (nel Limburgo, anche se la storia della città è particolarissima), giocatore che solo quest’anno è riuscito a dare un minimo di costanza al proprio talento..

I precedenti, innanzitutto: 1-1, con la prima volta arrivata agli US Open 2024. In essi Cobolli riuscì a vincere in rimonta e in quattro set, riuscendo ad arpionare per la seconda volta il terzo turno in uno Slam. Poche settimane più tardi, proprio nel girone di Coppa Davis a Bologna, fu Bergs a vincere con annesso 6-0 nel terzo parziale, in un match poi vinto dall’Italia con Bolelli/Vavassori su Gillé/Vliegen.

Italia a caccia della terza finale consecutiva, dopo quelle del 2023 e 2024, e più in generale della numero 10 in assoluto, mentre il Belgio può arrivare alla sua quarta. E, finora, è la squadra che più ha sorpreso di quelle arrivate fin qui, non tanto per aver battuto il Cile nel primo dei due turni eliminatori, quanto per aver estromesso l’Australia a Sydney.

Il secondo singolare di Italia-Belgio si giocherà dopo il primo, che inizia alle ore 16:00. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!