LIVE Ciclocross, Europei 2025 in DIRETTA: Mattia Agostinacchio prova a sorprendere tra gli Under 23

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale degli europei di ciclocross maschile U23, che si disputerà a Middelkerke, Belgio.

Il percorso è lungo poco più di 3 km e, seppur non pianeggiante, non saranno gli strappi le vere insidie del percorso, bensì il fondo del tracciato. I corridori affronteranno, infatti, tratti erbosi e sabbiosi, con presenza di curve strette. Un altro fattore importante sarà il clima con il tipico freddo belga che potrebbe incidere sulla corsa. Al momento non sono previste piogge che potrebbero rendere fangosa la corsa. La durata della gara è di cinquanta minuti circa, e la direzione sceglierà il numero di tornate dopo aver visto il tempo dei primi giri.

Con l’assenza di Jente Michels (che correrà la gara degli elite) vincitore delle ultime due edizioni dell’europeo U23, c’è incertezza sul vero favorito. Corridore di alto livello è certamente Kay Bruyckere (Belgio), terzo al mondiale di gennaio con già numerosi piazzamenti nella nuova stagione. In casa Belgio troviamo anche Yordi Corsus, medaglia d’argento nella prova iridata e quarto nell’europeo spagnolo del 2024. Il ventenne belga ha vinto due corse nella nuova stagione, e punta al titolo continentale per il terzpo trionfo. Gli storici rivali olandesi schierano, tra gli altri, Guus Van Den Eijnden e David Haverdings (Paesi Bassi), per riportare in Olanda, dopo tre anni il titolo continentale. Aubin Sparfel (Francia) con tre vittorie nelle tre uscite stagionale è certamente un grande rivale per il titolo europeo.

L’Italia si preannuncia come una delle protagoniste della corsa. Mattia Agostinacchio e Stefano Viezzi sono i due azzurri in gara. Entrambi hanno, già, un palmarès di grande rilievo con il primo (uno dei più giovani corridori iscritti), che ha vinto l’anno scorso tra gli junior campionato mondiale ed europeo. Il secondo, invece, ha vinto il mondiale juniores nel 2024, è campione italiano U23, ed è finito quarto nella prova iridata di gennaio. Tutti e due gli azzurri hanno, quindi, grandi possibilità per essere grandi attori della corsa e vedremo cosa riusciranno ad inventarsi.

Altri atleti da tenere in considerazione sono Romain Debord, Jules Simon (Francia), Hannes Degenkolb (Germania), Kenay de Moyer, Viktor Vandenberghe (Belgio) e Barnabás Vas (Ungheria).

La partenza è prevista per le ore 13.00.