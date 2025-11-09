LIVE Ciclocross, Europei 2025 in DIRETTA: l’Italia punta su Fontana e Ceolin, duello tra Nys e Vanthourenhout?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prova élite maschile degli Europei di ciclocross 2025. La rassegna continentale svoltasi a Middelkerke, in Belgio, si chiude con quella che è certamente la gara più attesa. In mattinata si assegneranno i titoli della categoria Juniores maschile e dell’Under 23 femminile.

Il tracciato scelto si snoda nel mezzo della base militare di Lombardsijde ed è caratterizzato da ampi tratti da percorrere sulla sabbia, con il passaggio sulla spiaggia nel tratto finale che potrebbe risultare decisivo. Per il resto, i corridori affronteranno il solito saliscendi contorniato da curve tecniche e sezioni in cui l’abilità di guida potrà risultare una variabile determinante.

La conquista della vittoria sembra essere un affare di famiglia da risolvere nell’ambito della squadra belga. Il ruolo di favorito principale spetta senza dubbio a Thibau Nys. Il portacolori della Lidl-Trek è il detentore del titolo e ha iniziato bene la stagione con il prestigioso successo ottenuto nel Koppenbergcross, una delle “classiche” del calendario del ciclocross internazionale. Il suo principale avversario potrebbe essere il connazionale Michael Vanthourenhout, mentre l’Italia, che ha conquistato lo splendido oro di Agostinacchio nell’Under 23 maschile e il bronzo di Azzetti nella juniores femminile, punta sul duo composto da Federico Ceolin e Filippo Fontana per provare a conquistare un buon piazzamento ed essere magari la sorpresa di giornata.

La gara élite maschile degli Europei 2025 di ciclocross inizierà alle 15.00. Ci sono tutte le premesse per una sfida spettacolare, vedremo chi taglierà il traguardo per primo e conquisterà il titolo. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale. Segui con noi la gara Elite degli Europei di ciclocross 2025 per non perderti neanche un istante di gara. Buon divertimento!