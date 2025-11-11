LIVE Bolelli/Vavassori-Granollers/Zeballos, ATP Finals 2025 in DIRETTA: gli azzurri sfidano due specialisti veterani

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Bolelli/Vavassori-Granollers/Zeballos, seconda partita del gruppo Peter Fleming delle Nitto ATP Finals di Torino 2025. Gli azzurri tornano in campo dopo la bella vittoria all’esordio per provare ad ipotecare l’accesso in semifinale ed entrare nella storia di questa specialità.

Simone Bolelli ed Andrea Vavassori sono alla seconda partecipazione di coppia al Master di fine anno, con l’emiliano protagonista anche nel 2015 insieme a Fabio Fognini. Dopo la sconfitta ai giorni della scorsa stagione il duo azzurro ha iniziato nel migliore dei modi l’edizione 2025 battendo Lloyd Glasspool e Julian Cash, numeri uno del seeding, per 7-5, 6-3 e mettendosi nella migliore posizione possibile per il passaggio alle semifinali.

Vittoria all’esordio anche per Marcel Granollers ed Horacio Zeballos. Lo spagnolo e l’argentino formano una coppia di grande esperienza capace di vincere, nel solo 2025, il Roland Garros e gli US Open. Nel primo incontro delle Finals 2025 i due veterani hanno sconfitto 6-4, 4-6, 10-6 Kevin Krawietz e Tim Pütz, vincitori delle Finals nella passata stagione.

L'incontro aprirà il programma della sessione diurna della terza giornata alle 11.30. Le due coppie si sono affrontate 4 volte, sempre nella passata stagione, con il bilancio che è di 2-2.