LIVE Bodø/Glimt-Juventus, Champions League calcio in DIRETTA: trasferta su un campo piccolo e caldissimo

La Juventus di Luciano Spalletti sfida il Bodø/Glimt in trasferta nella quinta giornata della fase campionato della Champions League 2025/26, in un terreno sintetico sotto il freddo e probabilmente la neve.

I giocatori bianconeri devono obbligatoriamente centrare il primo successo in questa edizione della massima rassegna continentale per non compromettere quasi senza speranza il proprio percorso in Europa. Dopo i primi quattro turni, infatti, la rosa allenata dall’ex CT dell’Italia Luciano Spalletti, ha ottenuto appena tre punti, frutto di tre pareggi e di una partita persa.

Dopo lo strabiliante 4-4 in rimonta contro il Borussia Dortmund al debutto, con i bianconeri che hanno ottenuto il pari soltanto al 96’, è poi arrivato il pareggio incredibile per 2-2 contro il Villarreal, realizzato proprio al novantesimo dall’ex di turno Renato Veiga. Dopo si è concretizzata l’unica partita persa, sin qui, maturata in maniera più che onorevole al Bernabeu contro la favorita finale della vittoria del torneo, il Real Madrid, quando sulla panchina dei bianconeri c’era ancora Igor Tudor. Il debutto in Champions con Spalletti tecnico, invece, risale allo scorso 4 novembre, con la rosa bianconera che non è riuscita ad andare oltre il pareggio con lo 0-0 in casa contro lo Sporting Lisbona.

Probabili formazioni

BODØ/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sjøvold, Gundersen, Bjørtuft, Bjørkan; Blomberg, Berg, Fet; Auklend, Høgh, Hauge. All. Knutsen.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; Cambiaso, Miretti, Thuram, Kostic; Conceicao, Yildiz; Vlahovic. All. Spalletti.

