LIVE Bob a 4, Coppa del Mondo Cortina 2025 in DIRETTA: nuovo test per Baumgartner

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della gara maschile di bob a 4. Quest’oggi si disputeranno le due manche che decreteranno il team vincitore di questa specialità. La pista Eugenio Monti sarà protagonista anche in questa competizione. Diversi atleti hanno al momento espresso parere favorevole sulla qualità del tracciato. La pista è stata definita soprattutto sicura e divertente. Alcuni portacolori italiani sono stati sentiti personalmente per questo tema. La loro risposta è stata altrettanto positiva in questa circostanza. Tra chi ne elogia la qualità del ghiaccio, chi l’estetica e chi la vede come un orgoglio tricolore. I pareri a livello generale sembrano buoni. Stesso discorsi anche per sportivi stranieri, che hanno speso belle parole nei confronti del tracciato. Date le vicine Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina, tutto ciò non può che essere positivo.

Al momento gli atleti azzurri hanno ottenuto discreti piazzamenti in questi Campionati Mondiali di bob e skeleton a Cortina. La posizione più alta l’hanno raggiunta Valentina Margaglio e Giovanni Marchetti con il loro 6 posto nello skeleton misto. Nella stessa gara, è stato buono anche il 7 posto di Alessandra Fumagalli e Mattia Gaspari. Patrick Baumgartner e Robert Mircea nella giornata di ieri hanno ottenuto il 7 posto nel bob a 2. La seguente manifestazione funge in via principale da test in vista delle Olimpiadi Invernali. Gli atleti, nonostante tutto, si sono detti fiduciosi e soddisfatti. Anche per aver ”conosciuto” la nuova pista. La tre giorni a Cortina ha visto al momento la Germania come nazione detentrice dei migliori piazzamenti.

Facendo un cenno storico delle performance degli atleti tricolori per ciò che riguarda il bob a 4. Esattamente due anni fa Patrick Baumgartner insieme al suo equipaggio composto da Eric Fantazzini, Robert Mircea e Lorenzo Bilotti raggiunsero il secondo gradino del podio nella Coppa del Mondo a Yanqing, in Cina. Prima di quest’impresa erano 18 anni che l’Italia non raggiungeva il podio in questa disciplina. L’ultimo risultato di prestigio, parlando sempre di piazzamenti storici, è anche recente in realtà. Ai Campionati estivi di bob e skeleton tenuti a settembre, con i protagonisti appena menzionati, il bel paese ha raggiunto il 1 posto. La differenza con le gare di questi giorni era solo nella pista fatta artificialmente, senza ghiaccio. Questa prende anche il nome di pista artificiale di spinta. Dove gli atleti devono cercare di spingere il bob a una velocità molto elevata.

Dato l’andamento di queste giornate. La Germania anche nel bob a 4 parte come favorita alla vittoria finale. Gli equipaggi di Lochner e Friedrich hanno un bel bottino di vittorie e piazzamenti ai vertici. Questo vale anche nel contesto individuale. Discorso invece un po’ diverso per la Svizzera. Se parliamo della loro storia in questo sport, c’è tanto da raccontare. Meno se si parla dell’ultimo periodo. Gli elvetici infatti, spesso rivali dei tedeschi, li si vedono difficilmente nelle zone del podio in tempi recenti. Resta ovviamente un realtà di assoluto rispetto. I risultati però, anche a Cortina, non hanno parlato troppo a loro favore. Sarà curioso vedere se in questa gara i team di Rohner e Vogt riusciranno a ribaltare questa tendenza.

Baumgartner e compagni, che partiranno per noni, e il team pilotato da Variola, che scenderanno invece per terzi, vogliono ben figurare nella competizione di casa. Un eventuale piazzamento nel podio non solo farebbe felici gli spettatori del bel paese, ma sarebbe un importante punto esclamativo in vista delle prossime Olimpiadi Invernali. Tutta fiducia in cascina dunque. Baumgartner è apparso in crescita nell’arco della competizione. Variola forse un pizzico meno in vista ma sempre pronto ad aggiudicarsi bei piazzamenti. Ci sono tutti gli ingredienti dunque per una gara che può rivelare sorprese e forse regalare novità agli appassionati. La prima manche della gara maschile di bob a 4 inizierà alle 13:30. Non perdetevi neppure un aggiornamento con la nostra DIRETTA LIVE testuale, vi aspettiamo!