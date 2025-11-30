LIVE Biathlon, Single Mixed Relay 2025 in DIRETTA: gara che può riservare sorprese

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della single mixed relay di Oestersund (Svezia), prima tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2025/2026. Primo appuntamento stagionale con questo format che assegnerà le medaglie olimpiche a Milano Cortina sulla pista di Anterselva. Oggi partiranno gli uomini e chiuderanno le donne.

La nazione favorita per questa gara è la Norvegia che schiera un big come Sturla Holm Laegreid e Maren Kirkeeide. Attenzione anche alla Francia. I due francesi sono Quentin Fillon Maillet, secondo ieri nella staffetta maschile, e Camille Bened, uno dei nomi meno in vista della Nazionale transalpina. Bisognerà tenere sotto controllo anche la coppia tedesca (Lucas Fratzscher e Marlene Fichtner) ma soprattutto la coppia svedese composta da Sebastian Samuelsson e Ella Halvarsson che proverà a far sognare il pubblico di casa. Gli outsider possono essere gli svizzeri (Baserga e Stalder), gli austriaci Eder e Hauser e gli sloveni Klemencic e Fak.

L’Italia partirà con il pettorale numero 17 ed il ruolo di outsider. Per il duo azzurro, formato da Patrick Braunhofer e Hannah Auchentaller, si preannuncia una gara complicata in cui l’obiettivo sarà quello di entrare nelle prime dieci posizioni ed ottenere punti preziosi. La coppia italiana però riserva un potenziale tutto da scoprire e con una buona gara al poligono potrebbe superare diverse nazioni.

Saranno 25, Groenlandia compresa, le nazioni al via di questa gara che inizierà alle 14.00. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale della single mixed relay di Oestersund con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!