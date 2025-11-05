LIVE Berrettini-Vukic, ATP Metz 2025 in DIRETTA: il romano insegue i quarti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA SPort e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di ottavi di finale dell’ATP 250 di Metz (FRA) che vede di fronte l’azzurro Matteo BERRETTINI e l’australiano Aleksandar Vukic per un posto in quarti dell’ultimo torneo dell’anno.

Il romano deve fare legna in questo ultimo appuntamento della stagione agonistica, che poi lo vedrà impegnato nella Final 8 di Coppa Davis in quel di Bologna a fine novembre. Qui, ha superato brillantemente Halys, un rivale che evocava ottimi ricordi (la vittoria a Gstaad). Quest’oggi torna in campo contro un giocatore molto ostico, che ha sconfitto Moutet al primo turno al tie-break decisivo e dopo 3 ore di battaglia.

I due si sono affrontati a Phoenix, torneo che Berrettini scelse nei suoi ritorno nel circuito nel 2024 e nel cammino verso la finale incontrò proprio il tennista aussie in semifinale e finì 7-6, 7-6. Anche nel 2023 i due si trovarono a Phoenix, e vinse il romano 7-5, 7-6. Insomma, ci si aspetta lotta e quantomeno un tie-break tra i due! In chiave ranking se vince Berrettini balza al 56° posto virtuale.

Si gioca come 2° match della sessione serale, che si aprirà non prima delle 18 con Bublik-Sachko.