LIVE Berrettini-Halys, ATP Metz 2025 in DIRETTA: il romano cerca segnali positivi nell’ultimo torneo stagionale
Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra l’azzurro Matteo Berrettini e il francese Quentin Halys, valido per il primo turno dell’ATP 250 di Metz, ultimo torneo stagionale a livello ATP insieme a quello di Atene prima del grande appuntamento delle Finals di Torino. Il favorito dell’incontro è il nostro italiano che cerca dei segnali positivi in vista della Coppa Davis che, mai come quest’anno, con l’assenza di Jannik Sinner, lo vedrà protagonista.
L’ex numero uno italiano e sesto al Mondo non ha giocato l’ultimo Masters 1000 dell’anno, l’ATP di Parigi, che è stato vinto dal già citato Sinner. L’ultima presenza di Berrettini risale all’ATP 500 di Vienna dove è riuscito a spingersi fino ai quarti di finale, riuscendo a battere l’australiano Alexei Poyrin 2-0 (7-6, 6-3) e il britannico Cameron Norrie 2-1 (7-6, 6-7, 6-4), in un match durato 3 ore e 18 minuti, per poi perdere contro l’australiano e sesto al mondo Alex De Minaur per 2-0 (6-1, 7-6).
Per quanto riguarda il padrone di casa, l’ultima vittoria di Halys risale al 18 ottobre quando superò il kazako Alexander Shevchenko nel primo turno di qualificazione all’ATP 500 di Basilea: vinse 2-1 (6-3, 6-7, 7-6), per poi perdere, prima, dallo svizzero Remy Bertola per 2-0 (6-4, 6-4), e dopo dal norvegese Casper Ruud come lucky looser per 2-0 (6-1, 7-6). Successivamente, si è presentato all’ATP Masters 1000 di Parigi, perdendo al primo turno di qualificazione dal bosniaco Damir Dzumhur, che lo ha battuto 2-1 (4-6, 6-3, 6-1).
Il match tra Berrettini e Halys sarà il quarto sul campo centrale non prima delle 14.00 con l’incontro tra il britannico Jan Choinski e l’italiano Lorenzo Sonego che aprirà le danze, seguiti dal francese Giovanni Mpetschi-Perricard e l’ucraino Vitaliy Sachko. Non prima delle 18.00, invece, ci sarà la sfida tra il francese Valentin Royer e il britannico Cameron Norrie, con la partita del nostro campione italiano che chiuderà il programma. Segui il suo incontro con la cronaca testuale di OA Sport in Diretta LIVE! Buon divertimento a tutti!