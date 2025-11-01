LIVE Bergamo-Conegliano, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: le padrone di casa cercano la scossa contro la capolista

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’anticipo della settima giornata del campionato di serie A1 femminile di volley tra Bergamo e Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano. Trasferta non semplice pe4r la squadra di Santarelli che arriva dalla sofferta vittoria casalinga contro Chieri che le ha permesso di mantenere la vetta della classifica in coabitazione con Scandicci e oggi se la vedrà contro Bergamo che ocvcupa a sorpresa la penultima posizione della graduatoria, dopo un inizio di stagione al di sotto delle aspettative.

Una sfida che, almeno sulla carta, mette di fronte due mondi opposti: da un lato una Bergamo in cerca di riscatto dopo un avvio complicato, dall’altro una Conegliano che continua a macinare vittorie e record con la consueta autorità. La squadra di Carlo Parisi arriva all’appuntamento dopo la sconfitta per 3-1 sul campo di Vallefoglia, dove non è bastata la buona prova offensiva di Ailama Cese Montalvo (20 punti) per evitare la quinta battuta d’arresto stagionale. La cubana resta comunque il principale punto di riferimento in attacco, insieme a Mlejnkova, ma le lombarde dovranno migliorare in ricezione e continuità se vogliono reggere il ritmo imposto dalle campionesse d’Italia. La sfida è proibitiva, ma la voglia di reagire e l’energia del pubblico di casa possono alimentare la speranza di un colpo a sorpresa.

Sul fronte opposto, la Imoco Conegliano di Daniele Santarelli procede spedita: sei vittorie in sei gare, diciotto set vinti e nessun segnale di flessione nonostante le assenze pesanti di Zhu Ting, Gabi e Chirichella. Nell’ultimo turno, il 3-1 contro Chieri ha confermato la straordinaria solidità del gruppo, trascinato da una Isabelle Haak in versione dominante (26 punti) e dal contributo prezioso di Daalderop e Sillah nei momenti chiave. Al PalaFacchetti si preannuncia quindi un incontro ad alta intensità: la capolista parte favorita, ma Bergamo proverà a ribaltare i pronostici con grinta e determinazione. Servirà una prova perfetta per fermare la marcia inarrestabile di Conegliano, che punta a difendere l’imbattibilità e confermarsi ancora una volta regina del campionato.

cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla, si parte alle ore 20.30!