LIVE Atletico Madrid-Juventus, Champions League calcio femminile in DIRETTA: serve una prova di sostanza

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del match fra Atletico Madrid e Juventus, valido per la UEFA Women’s Champions League 2025/2026.

Entrambe le squadre hanno ottenuto tre punti nelle prime due sfide europee, e vincendo oggi si avvicinerebbero parecchio alle qualificazioni. La Juventus ha vinto la prima giornata di Champions contro il Benfica, con il risultato di 2-1. Nella seconda sfida, poi, le bianconere hanno perso per 2-1 affrontando il Bayern Monaco. Identico il percorso dell’Atletico Madrid, che ha vinto la prima 0-6 contro il SNK St. Pölten, salvo poi perdere per 1-0 in casa contro il Manchester United.

Per la Juventus è iniziato male il campionato in Serie A. Sono solo sette i punti nelle prime cinque giornate, ottenuti dalle campionesse in carica. Le ragazze di Massimiliano Canzi sono state sconfitte, anche, nell’ultima uscita, persa per 2-1 contro il Milan. In questo momento, seste in campionato, sono a -5 dalla Roma capolista. L’Atletico è, invece, quarto in campionato, dietro le solite Barcelona e Real Madrid, ma anche alla solida Real Sociedad. L’ultima uscita è stata una vittoria per 0-5 contro il Logrono.

L’Atletico Madrid sembra la favorita odierna. Le spagnole possono usufruire di grande qualità sopratutto nella fase offensiva. Attenzione, però, alla Juventus, le ragazze di Canzi sono un gruppo unito e coeso, e l’esperienza di alcune potrebbe giocare a favore. Evidente è il fatto che il pareggio non serva a nessuna delle due, mentre una vittoria farebbe stare tranquilli per quanto riguarda il discorso play-off.

Ecco le probabili formazioni:

Atletico Madrid (4-2-3-1): Gallardo; Lauren, Pérez, Medina, Lloris; Jensen, Benitez; Vitoria, Garcia, Rosa; Sarriegi

Juventus (4-3-3): de Jong; Lenzini, Krumbiegel, Harviken, Cascarino; Rosucci, Godø, Schatzer; Beccari, Girelli, Bonansea.

L'inizio è previsto per le ore 21.00.