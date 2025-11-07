LIVE Anadolu Efes-Olimpia Milano, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: i meneghini cercano la seconda vittoria consecutiva. Inizio alle 18.30

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra Andolu Efes ed Olimpia Milano valido per la nona giornata di Eurolega, competizione nel corso della quale la squadra italiana allenata da Ettore Messina che cerca la seconda vittoria di fila, per cercare di riprendersi dalla sconfitta subita da Brescia nell’ultima giornata di campionato.

La stagione dell’Olimpia Milano è iniziata con un quarto posto temporaneo in LBA, massimo campionato italiano, e un tredicesimo posizionamento nel ranking dell’Eurolega. Per la squadra di capitan Giampaolo Ricci, l’obiettivo è trovare la seconda vittoria di fila nella competizione dopo aver perso contro Barcellona per 74-72, per poi riprendersi contro Paris per 86-77: i meneghini hanno bisogno di smuovere la classifica per avvicinarsi il più possibile ai play off.

Discorso particolare per l’Efes che, dopo alcune ottime stagioni in Eurolega, quest’anno è partita con delle difficoltà importanti che lo hanno portato ad avere tre vittorie e cinque sconfitte, come Milano, in otto partite. I turchi vogliono risollevarsi dopo la sconfitta in Spagna contro il Baskonia, dove il nazionale italiano Matteo Spagnolo ha siglato la bellezza di 19 punti, 3 rimbalzi e 6 assist.

Il match tra Anadolu Efes ed Olimpia Milano inizierà alle 18.30 e verrà disputata al Basketbol Gelisim Merkezi di Istanbul, i tre arbitri di gara saranno lo spagnolo Miguel Angel Perez, il polacco Marcin Kowalsi e il serbo Milivoje Jovcic.