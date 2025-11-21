L’Italia vola in semifinale ai Mondiali U17! Campaniello risolve il braccio di ferro con il Burkina Faso

L’Italia ha sconfitto il Burkina Faso per 1-0 e si è qualificata alle semifinali dei Mondiali Under 17 di calcio: sesta vittoria consecutiva per la nostra Nazionale ad Al Rayyan (Qatar), dove gli azzurri stanno confezionando un percorso netto davvero encomiabile e si sono meritati l’approdo tra le migliori quattro compagini del Pianeta per la seconda volta nella storia (nel 1987 si chiuse al quarto posto, ma l’evento era riservato agli under 16).

I ragazzi di Massimiliano Favo torneranno in campo lunedì 24 novembre (orario da definire) per affrontare l’Austria, che oggi ha regolato il Giappone per 1-0 grazie alla stoccata di Moser al 49′. Dall’altra parte del tabellone, invece, si affronteranno le vincenti di Portogallo-Svizzera e Marocco-Brasile. Il risultato conseguito in Medio Oriente potrebbe rappresentare una buona linfa per il movimento tricolore, sperando che i giocatori sappiano confermarsi ai piani superiori.

La prima fase dell’incontro è stata equilibrata e le due squadre si sono studiate, ma all’improvviso il Burkina Faso si è avvicinato al gol: Zongo trova la traversa al 21′ e fa tremare gli azzurri. Lo stesso Zongo colpisce anche il palo al 40′ dopo che Longoni aveva respinto il tiro di Bagayogo. Si va negli spogliatoi sullo 0-0, dopo che l’Italia ha provato due brividi e ha rischiato di subire la rete da parte della formazione africana.

Cambia nella prima parte della ripresa: Elimoghale rileva Lontani al 55′, al 69′ escono Arena e Steffanoni per fare spazio a Marini e Campaniello. Sarà proprio quest’ultimo, già decisivo agli ottavi di finale con una doppietta firmata contro l’Uzbekistan, a fare la differenza sbloccando il risultato all’83mo minuto: Ouattara sbaglia un passaggio, l’azzurro raccoglie il pallone, attacca per vie centrali, entra in area di rigore e scaraventa un sinistro potentissimo.

Il tutto dopo che cinque minuti prima era stato annullato un gol a Reggiani (tap-in dopo un tiro di Campaniello) per fuorigioco. L’Italia è stata brava a difendere il vantaggio nel finale contro i burkinabè e così lunedì potrà inseguire l’approdo all’atto conclusivo della massima competizione internazionale di categoria.