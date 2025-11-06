L’Italia perde anche Flora Tabanelli: infortunio al ginocchio, addio Olimpiadi?

La stagione olimpica non è iniziata al meglio per l’Italia e le cattive notizie paiono non essere finite: altra tegola per gli azzurri degli sport invernali, questa volta proveniente dal settore dello sci freestyle. In allenamento si è infortunata Flora Tabanelli.

La detentrice della Coppa del Mondo generale ed oro iridato in carica nel big air, infatti, è atterrata male da un salto ed è caduta nel corso di un allenamento con la Nazionale di slopestyle, in corso a Stubai, in Austria, dove prenderà il via il circuito maggiore: si teme una distorsione al ginocchio destro.

La FISI in un comunicato stampa fa sapere che la diciassettenne emiliana sarà trasferita “nelle prossime ore presso la casa di cura ‘La Madonnina’ di Milano, dove verrà sottoposta ai dovuti accertamenti clinici da parte della Commissione Medica FISI presieduta dal dottor Andrea Panzeri“.

L’azzurra diventerà maggiorenne esattamente tra due settimane, giovedì 20 novembre, e nella scorsa stagione ha vinto anche gli X-Games, sempre nel big air, conquistando anche tre successi in Coppa del Mondo, dove invece sono nove i podi complessivi.