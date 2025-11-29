Lisa Vittozzi torna rifilando 23″ a Braisaz nella frazione di staffetta. Ma il miglior tempo è di Dorothea Wierer…

L’Italia si è piazzata al secondo posto nella staffetta femminile che ha aperto la Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon: Dorothea Wierer, Michela Carrara, Lisa Vittozzi ed Hannah Auchentaller hanno ceduto solamente alla Francia, che ha vinto la gara inaugurale della stagione del massimo circuito.

Sia Wierer che Vittozzi hanno utilizzato soltanto una ricarica, con la prima che ha portato l’Italia al comando al termine della frazione d’apertura, e la seconda che ha permesso al quartetto azzurro la rimonta dal sesto posto di metà gara, risalendo fino alla seconda piazza in scia alla Francia all’ultimo cambio.

Entrambe le azzurre hanno fatto segnare il miglior crono relativo alla propria frazione, con Wierer che inoltre ha chiuso con il miglior tempo in assoluto, completando le proprie fatiche in 17’12″0, mentre Vittozzi ha fermato il cronometro in 17’17″9.

Maggior interesse, però, destano i confronti diretti con le rivali che disputavano le stesse frazioni: Wierer rifila 12″6 alla francese Jeanne Richard e 17″9 alla norvegese Karoline Offigstad Knotten, mentre Vittozzi stacca la francese Justine Braisaz-Bouchet di 23″2 e la svedese Ella Halvarsson di 45″0.