Biathlon

Lisa Vittozzi sfiora il podio per 1″ in Svezia. Sorpresa Braunhofer in Norvegia

Roberto Santangelo

Pubblicato

2 minuti fa

il

Lisa Vittozzi / IPA Sport

Completato il fine settimane di gare della Nazionale italiana di biathlon in preparazione alla Coppa del Mondo 2025-2026, che scatterà a fine mese: Lisa Vittozzi si piazza quarta nella sprint di Idre, in Svezia, mentre Patrick Braunhofer è secondo nella mass start di Geilo, in Norvegia.

Nella sprint femminile di Idre, in Svezia, Lisa Vittozzi è quarta con due errori equamente distribuiti tra i due poligoni, chiudendo a 1.03.1 dalla padrona di casa svedese Elvira Oeberg, prima in 20.42.7, davanti alla tedesca Janina Hettich-Walz, seconda a 1.00.8, ed alla sorella Hanna Oeberg, terza a 1.02.1.

Nella mass start maschile di Geilo, in Norvegia, Patrick Braunhofer si classifica secondo con tre errori totali, finendo a 47″2 dal padrone di casa norvegese Martin Nevland, al successo in 39’11″7. Completa il podio il polacco Marcin Zawol, terzo a 49″7.

Argomenti correlati:
Exit mobile version