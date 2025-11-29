Lisa Vittozzi incredula: “Non mi aspettavo di essere così veloce! Volevo riprendere le altre”

L’Italia ha conquistato un pregevole secondo posto nella staffetta femminile che ha animato la prima giornata della Coppa del Mondo di biathlon. Le azzurre sono state encomiabili a Oestersund (Svezia), chiudendo con un distacco di 13.8 secondi dalla Francia e tornando così sul podio in una prova che sarà presente anche alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

Dorothea Wierer ha aperto le danze con una prova di notevole caratura tecnica e ha passato un ottimo testimone a Michela Carrara, poi Lisa Vittozzi si è letteralmente superata e ha così ingaggiato il duello con Braisaz-Bouchet. A chiudere una solida prova di Hannah Auchentaller, che si è ben difesa e ha contribuito a un risultato che fa ben sperare a poco più di due mesi dai Giochi.

Lisa Vittozzi è tornata a disputare un evento nel massimo circuito internazionale itinerante, dopo aver saltato l’intera ultima stagione a causa di una serie di problemi fisici. La sappadina ha dimostrato ancora una volta tutto il suo talento e ha chiuso la propria fatica con il sorriso sulle labbra, esprimendo grande gioia ai microfoni federali: “Mi sono goduta la gara e sono felicissima di ricominciare in questo modo, alla prima gara dopo uno stop così lungo“.

La nostra portacolori ha poi proseguito nella propria analisi: “Non mi aspettavo di essere così veloce. Io cerco sempre di dare il massimo, mi sentivo molto bene sul tracciato. Il primo giro è stato forse un po’ veloce per me, perché volevo andare a riprendere le altre davanti, nel secondo ho controllato maggiormente le energie perché sapevo che Braisaz Bouchet è molto veloce nell’ultimo giro e sarebbe potuta risalire”.