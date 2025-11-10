L’ironia di Lando Norris su Kimi Antonelli in Brasile: “Devi ringraziare Leclerc!”

Lando Norris ha concluso in maniera trionfale il proprio week end a Interlagos (Brasile), 21° appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul celebre tracciato sudamericano, il pilota britannico della McLaren ha posto le sue firme su tutto quello che riservava il fine-settimana, imponendosi nella Sprint e nel GP e conquistato le pole-position del venerdì e del sabato.

Alle sue spalle, un eccellente Kimi Antonelli, capace di conquistare la seconda piazza nella Sprint Race e nella gara domenicale. In quest’ultimo caso, un grosso rischio è stato corso dal giovane pilota bolognese della Mercedes in curva-1. Il riferimento è all’incidente a tre con Oscar Piastri a innescare la carambola che ha visti coinvolti Antonelli e Charles Leclerc.

Nella consueta salta di attesa i primi tre classificati (Norris, Antonelli e Max Verstappen) hanno commentato le fasi salienti del GP. L’attenzione di tutti c’è stata nel crash citato, dove Kimi, colpito da Oscar, ha finito per entrare in contatto con la Ferrari Leclerc, costretto al ritiro.

Verstappen si è lasciato andare a un emblematico: “Oh my god! (Oh mio Dio)“. Antonelli ha sottolineato la sua situazione in modo colorito: “Hai visto come ero f……o?“. Lando, invece, ha ironizzato sulla situazione, visto che la W15 è letteralmente rimbalzata sulla Rossa del monegasco, rimettendosi in carreggiata. “Devi dire grazie a Charles!“, il commento del leader del campionato. “Sì, poverino“, ha concluso Kimi.

Leclerc decisamente arrabbiato al termine della gara, criticando sia la manovra di Piastri che quella di Antonelli, reo di non aver considerato l’entrata all’interno del pilota della McLaren.