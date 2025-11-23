L’incredibile storia di Simone Bolelli: unico presente in tutte le Coppe Davis vinte dall’Italia…Senza giocare!

Vincere tre Coppe Davis da giocatore è un’impresa riservata a pochissimi eletti e da oggi anche Simone Bolelli può fregiarsi di questo record. Il 40enne bolognese ha messo le mani sull’Insalatiera per la terza volta consecutiva, un’impresa che non riusciva da più di mezzo secolo: gli ultimi ad avere firmato questo record erano stati gli statunitensi Stan Smith (1968-1970) e Arthur Ashe (addirittura cinque tra il 1968 e il 1972).

Stiamo parlando di un autentico baluardo della nostra Nazionale, che esordì nell’aprile 2007 in occasione del quarto di finale del Gruppo I Europa/Africa contro Israele: perse contro Noam Okun e vinse con Dudi Sela a risultato acquisito. Da quel momento 46 incontri disputati nella massima competizione a squadre: 24 vittorie e 22 sconfitte, nello specifico un bilancio di 7-9 in singolare e di 17-13 in doppio, nel corso di 34 tie disputati in diciotto anni di onoratissima carriera.

Un uomo che tirò la carretta durante gli anni durissimi della Serie B (dal 2007 al 2011) e che era presente quando si sconfisse il Cile nel 2011 tornando nel World Group, anche grazie al suo punto conquistato in doppio con Fabio Fognini contro Aguilar/Massu. I due sigilli di Malaga e quello di Bologna, dunque in casa, rappresentano il miglior premio alla carriera per un volto simbolo di questa competizione.

Non ha giocato moltissimo in questi tre anni: nel 2023 perse insieme a Matteo Arnaldi contro i canadesi Alexis Galarneau e Vasek Pospisil e contro gli svedesi Andre Goransson e Filip Bergevi nella fase a gironi. Nel 2024, con Andrea Vavassori, perse nella fase a gironi contro gli olandesi Wesley Koolhof e Botic van de Zandschulp e contro i brasiliani Rafael Matos e Marcelo Melo, ma furono decisivi contro i belgi Joran Vliegen e Sander Gille. Durante le Finals, invece, non ha mai calcato il campo in tutte le tre edizioni, ma la firma sulle Coppe Davis resta indelebile.