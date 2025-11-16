Lidl-Trek, Jonathan Milan: “Ayuso ha tutte le carte in regola per riuscire a vincere un Grande Giro”

Jonathan Milan, in un’intervista a Marca, ha parlato dell’approdo alla Lidl-Trek di Juan Ayuso, innesto con il quale la formazione statunitense punta a fare il definitivo salto di qualità anche per quanto riguarda la classifica generale dei Grandi Giri. Il velocista friulano ha inoltre analizzato quella che è stata la propria annata, partendo ovviamente dalla Maglia Verde conquistata nel suo primo Tour de France, corsa in cui ha ottenuto anche due vittorie di tappa.

Sulla conquista della maglia verde al Tour: “È stato un risultato molto importante per me e per la squadra. Era un obiettivo fissato da dicembre e abbiamo spinto molto per arrivare al Tour in buone condizioni. Raggiungerlo insieme è stato speciale. Dà fiducia a me e a tutti i ragazzi che mi circondano. La cosa più difficile è lasciare la propria casa, passare intere settimane in ritiri e campi di allenamento. Questo è il grande sacrificio che facciamo“.

Sugli obiettivi per i prossimi anni e la voglia di centrare un successo di tappa alla Vuelta a España: “Mi piacerebbe fare un passo avanti nelle Monumento. Adoro Sanremo, Gand e Roubaix. La Roubaix ha qualcosa di speciale: il pavé, la storia. È una gara bellissima. Vincere nei tre Grandi Giri è il sogno di ogni ciclista. Mi manca quella tappa ed è un grande obiettivo. Non so quando ci andrò, dobbiamo definire il calendario, ma mi piacerebbe farlo nei prossimi anni. Prima una tappa, e forse un giorno lottare per la maglia a punti“.

Sui benefici derivanti dai consigli di un ex grande velocista come Alessandro Petacchi: “È molto gentile e mi dà consigli su come migliorare la posizione. Sono molto alto ed è difficile essere compatto. Lavoriamo per essere più aerodinamici e migliorare a poco a poco”.

La superiorità della UAE Team Emirates XRG e della Visma | Lease a Bike, almeno per ora, appare evidente: “Sono al momento più forti, lo abbiamo visto quest’anno. La nostra squadra sta crescendo, è motivata e punta a grandi obiettivi. Abbiamo bisogno di tempo, ma sono sicuro che ce la faremo“.

Rappresenta certamente un rinforzo importantissimo l’arrivo di Juan Ayuso, che secondo Milan ha le qualità per poter lasciare il segno nei Grandi Giri, avendo già chiuso la Vuelta a España per due volte nella top 5, la prima anche sul podio: “Ha il talento per vincere un Grande Giro. Quale? Dipenderà da molte cose, ma ha tutte le carte in regola per riuscirci“.