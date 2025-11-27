Lewis Hamilton: “Non voglio dare valutazioni sul mio primo anno in Ferrari, guardiamo avanti”

Non è stata la stagione dei sogni per Lewis Hamilton in Ferrari. Il pilota britannico avrebbe sperato in un percorso molto diverso nel Mondiale 2025 di F1, ma lo scarso feeling con la vettura e le difficoltà nel trovare la chimica col team spiegano i risultati poco gratificanti in questo campionato. Dopo aver concluso all’ottavo posto a Las Vegas, partendo dall’ultima posizione, il ferrarista spera che in Qatar, sede del penultimo week end dell’annata, ci siano riscontri migliori.

“Non voglio dare valutazioni su questo primo anno in Ferrari, penso soltanto guardare avanti. Credo che i risultati parlino chiaro, però abbiamo alcuni aspetti positivi da cogliere per guardare avanti. Abbiamo trovato coesione all’interno del team, c’è una passione fantastica all’interno della squadra, ora concentriamoci sull’anno prossimo. In questi 12 mesi ho imparato semplicemente a reagire, a rimettermi in piedi“, ha dichiarato in conferenza stampa Hamilton.

“Sarei sorpreso se gli altri piloti fossero entusiasti per il 2026 alla fine di quest’anno, perché normalmente non ci sono tante energie in questo momento, più che altro pensi a tornare in famiglia. Le parole dopo Las Vegas? Ero nel pieno della frustrazione dopo una gara non andata particolarmente bene, in realtà sono entusiasta di vedere quello che farà il team l’anno prossimo e di continuare a costruire un rapporto con loro. Le prestazioni della macchina in questi ultimi due week end non cambieranno la mia prospettiva per il 2026“, ha aggiunto.

In vista del fine-settimana qatariano: “Credo che in termini di profilo della pista la vettura si adatti piuttosto bene. Sarà dura stare al livello della Red Bull, penso, ma spero in un week end migliore“, ha concluso Lewis.