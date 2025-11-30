Lewis Hamilton ammette: “La stagione più dura della mia vita ma sono convinto che miglioreremo”

Lewis Hamilton chiude 12° al termine del Gran Premio del Qatar, ventitreesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato di Lusail il pilota del team Ferrari ha completato uno dei fine settimana peggiori della sua intera carriera. Malissimo nelle qualifiche e nella Sprint Race, non è stato certo meglio oggi. Partito 17° ha risalito qualche gradino al via e, successivamente, si è giovato di alcuni ritiri per migliorare leggermente uno scenario che l’ha visto comunque anonimo a 1:16 dalla vetta.

Max Verstappen ha dominato la scena tagliando il traguardo con 7.9 secondi su Oscar Piastri, mentre è terzo Carlos Sainz a 22.6. Quarta posizione per un mesto Lando Norris a 23.3, quinta per Andrea Kimi Antonelli a 28.3, sesta per George Russell a 48.5 e settima per Fernando Alonso a 54.0. Chiude solamente ottavo Charles Leclerc a 56.7, quindi nono Liam Lawson a un minuto, mentre Yuki Tsunoda che chiude la top10 a 1.01.

Al termine della gara odierna, il pilota del team di Maranello ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Mi sento bene, ho fatto un buon primo giro, ho recuperato alcune posizioni e poi sono stato davvero sfortunato sotto la safety car, ma sì, mi sono divertito il più possibile”.

Il sette volte campione del mondo prosegue: “Sicuramente è stato l’anno più impegnativo della mia vita, sia dentro che fuori dall’auto. Ho così tante note in termini di cose che dobbiamo migliorare e il tempo dirà se agiremo nella giusta direzione, ma non c’è letteralmente motivo per cui non potremmo risolverle. Sono fiducioso di… fare progressi”.