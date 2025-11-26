L’Atalanta batte l’Eintracht Francoforte e si rilancia in Champions League, Inter ko a Madrid nel recupero

Una vittoria e una sconfitta per le squadre italiane nella serata dedicata alla quinta giornata della fase a gironi della Champions League. L’Atalanta ha travolto l’Eintracht Francoforte a domicilio con un netto 3-0, tutto si è deciso nel giro di cinque minuti nel corso della ripresa: Lookman ha sbloccato il risultato al 60′ su invito di De Ketelaere e poi ha lanciato Ederson per la seconda rete al 62′, poi lo stesso De Ketelaere ha calato il tris al 65′, chiudendo la pratica contro i tedeschi.

Terzo successo in Europa per la Dea, che risale la classifica, si issa a quota 10 punti e sale al sesto posto insieme ad altre quattro squadre, in piena lotta per accedere ai playoff. Dopo quattro vittorie, invece, arriva il primo passo falso dell’Inter: i neroazzurri hanno perso per 2-1 sul campo dell’Atletico Madrid e ora occupano la seconda piazza con dodici punti, a tre lunghezze di distacco dall’imbattuta capolista Arsenal e alla pari con PSG, Bayern Monaco e Real Madrid.

Alvarez ha portato in vantaggio i colchoneros al 9′, Zielinski ha pareggiato al 54′, poi in pieno recupero è arrivata la stoccata decisiva di Gimenez. Gli uomini di Chivu sono scivolati nella massima competizione europea, ma sono pienamente in corsa per approdare alla fase a eliminazione diretta direttamente a partire dagli ottavi di finale. Vincono il PSG (5-3 contro il Tottenham), il Real Madrid (4-3 contro l’Olympiacos) e l’Arsenal (3-1 contro il Bayern Monaco). Grande impresa del PSV Eindhoven sul campo del Liverpool (4-1), lo Sporting Lisbona regola il Club Brugge per 3-0, Copenhagen ha avuto la meglio sul Kairat Almaty per 3-2, pareggio per 2-2 tra Pafos e Monaco.