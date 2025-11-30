Lando Norris risponde a Verstappen: “Ha detto che avrebbe vinto facilmente con la McLaren? Stupidaggini”

Uno-due McLaren nelle qualifiche di ieri del GP del Qatar, penultimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito di Lusail, l’australiano Oscar Piastri ha conquistato la pole-position, precedendo il compagno di squadra, Lando Norris, e l’olandese Max Verstappen (Red Bull). L’egemonia della scuderia di Woking si è confermata, su un tracciato che sembra essere fatto su misura delle caratteristiche delal vettura britannica.

Lando non è stato perfetto nell’ultimo tentativo quando, nella percorrenza di curva-2, ha perso il controllo della propria monoposto e ha deciso di abortire il suo giro: “Ho avuto un po’ di sottosterzo e sono stato costretto a rinunciare ai propositi di pole-position“, ha raccontato a caldo il leader del campionato.

“Piastri, comunque, ha completato un gran giro e sta andando forte nel corso di questo week end. Non si può fare altro che pensare a domani. Credo che sarà una gara in cui i primi giri saranno determinanti perché, per le oggettive difficoltà nel superare, mi aspetto poi che le posizioni tendano a cristallizzarsi. La partenza sarà un momento importante“, ha sottolineato Norris.

In conferenza stampa, poi, il pilota della McLaren ha risposto a chi gli ha ricordato di cosa abbia detto Verstappen, rispetto a quanto avrebbe potuto fare con la monoposto di Woking: “Ha detto che avrebbe vinto facilmente il titolo con una McLaren? Lui è libero di dire tutto quello che vuole, in un certo senso questo diritto se l’è guadagnato vincendo 4 campionati del mondo. Nutro molto rispetto per lui, credo che abbia raggiunto traguardi incredibili, più di quanto chiunque altro possa immaginare. Max in genere ha le idee chiare su molte cose, ma ci sono altre di cui non ha la minima idea. È anche il modo di fare aggressivo di Red Bull dire stupidaggini per la maggior parte del tempo“, la risposta di Norris.