Lando Norris non si sbilancia: “Bene la pole per la Sprint, ma siamo solo all’inizio e domani pioverà tanto…”

Lando Norris inizia con il piede giusto. L’inglese, infatti, ha centrato la pole position al termine della Sprint Qualifying del Gran Premio di San Paolo, ventunesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025.

Il miglior tempo, come detto, è stato fissato da Lando, che ha stampato un ottimo 1:09.243 con appena 97 millesimi su Andrea Kimi Antonelli, mentre è terzo Oscar Piastri a 185. Quarta posizione per George Russell a 252 millesimi, con solo uno di vantaggio su Fernando Alonso, mentre si ferma in sesta posizione Max Verstappen a 337. Settimo Lance Stroll a 428 millesimi dalla vetta, ottavo Charles Leclerc a 482, quindi nono Isack Hadjar a 532, con Nico Hulkenberg decimo a 692.

Al termine delle qualifiche-sprint, che sono andate a definire lo schieramento di partenza della Sprint di domani (spegnimento dei semafori alle ore 15.00 italiane, le ore 11.00 locali), il pilota del team di Woking ha analizzato quanto avvenuto in pista nel corso delle interviste di rito: “Non è stata una qualifica facile, per niente. C’erano tante vetture veloci e tutte vicine, per cui la battaglia era serrata. Non solo, passare dalle gomme medie alle soft è sempre complicato. Come mi sento con la vettura? Bene, non benissimo come in Messico, ma sono comunque a mio agio”.

Ultima battuta sullo scenario che si sta aprendo in vista di domani: “Ad Interlagos le qualifiche sono sempre belle e difficili. Ci sono tanti avallamenti, tante insidie. Si guida sempre con il sorriso, specialmente se poi centri la pole position – sorride -. Ad ogni modo chiudo una bella giornata, ma siamo solamente all’inizio di un weekend fondamentale. Domani pioverà? A quanto pare le precipitazioni saranno tante. Non ho ancora pensato a cosa potrà succedere. Sicuramente la pioggia sarà una variabile da affrontare in maniera seria”.