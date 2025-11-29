Lando Norris: “Ho avuto sottosterzo nell’ultimo tentativo, sono fiducioso per domani”

Uno-due McLaren nelle qualifiche del GP del Qatar, penultimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito di Lusail, l’australiano Oscar Piastri ha conquistato la pole-position, precedendo il compagno di squadra, Lando Norris, e l’olandese Max Verstappen (Red Bull). L’egemonia della scuderia di Woking si è confermata, su un tracciato che sembra essere fatto su misura delle caratteristiche delal vettura britannica.

Lando non è stato perfetto nell’ultimo tentativo quando, nella percorrenza di curva-2, ha perso il controllo della propria monoposto e ha deciso di abortire il suo giro: “Ho avuto un po’ di sottosterzo e sono stato costretto a rinunciare ai propositi di pole-position“, ha raccontato a caldo il leader del campionato.

“Piastri, comunque, ha completato un gran giro e sta andando forte nel corso di questo week end. Non si può fare altro che pensare a domani. Credo che sarà una gara in cui i primi giri saranno determinanti perché, per le oggettive difficoltà nel superare, mi aspetto poi che le posizioni tendano a cristallizzarsi. La partenza sarà un momento importante“, ha sottolineato Norris.

“Della strategia ne parleremo più tardi. La macchina è performante e abbiamo compiuto uno step in avanti rispetto a ieri. Sono fiducioso“, ha concluso il pilota della McLaren.