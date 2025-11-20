Lando Norris getta acqua sul fuoco: “Non siamo i favoriti a Las Vegas, la pista peggiore per noi”

Lando Norris dà il via al suo fine del Gran Premio di Las Vegas, ventiduesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025, con la chiara intenzione di mantenere i piedi ben saldi al terreno e lasciare agli altri calcoli o voli pindarici. Il pilota inglese sbarca sulla Strip con un buon margine di vantaggio sul compagno di scuderia Oscar Piastri, ma non vuole saperne di ragionamenti su titolo o successo di tappa.

“A quanto pare non mi è più permesso dire che non siamo favoriti – scherza nel corso della conferenza stampa odierna – Negli ultimi due anni è stata sicuramente la gara più difficile per la conformazione della pista. Le mie aspettative non sono allo stesso livello di quelle di Messico e Brasile, dove abbiamo ottenuto ottimi risultati. Siamo migliorati in gare in cui abbiamo faticato in passato, quindi arrivo con più fiducia rispetto alle edizioni precedenti, ma non con la stessa fiducia che abbiamo avuto nelle ultime gare”.

Il pilota classe 1999 analizza le criticità del tracciato del Nevada: “Las Vegas è una storia a parte, con le temperature basse e la scarsa aderenza. Ho sempre avuto molta difficoltà con il graining anteriore. Mi sentivo il peggiore in griglia in questo aspetto. Ora sono decisamente migliorato. Perché? Io odio, odio il sottosterzo, odio che l’anteriore non funzioni, questo genere di cose, ed è una cosa che può succedere spesso qui e che è già successo in passato”.

Il portacolori del team McLaren prosegue nella sua analisi: “Finché riesco a contrastare questi problemi, li gestisco ma so che devo lavorarci. Una volta che inizi il weekend in questo modo, puoi essere più fiducioso. Se domani scendo in pista nelle FP1 e FP2 e trovo graining all’anteriore, non sarò molto contento al rientro. Questa è una pista completamente diversa dalle altre. Scarsa deportanza, lunghi rettilinei, frenate difficili e difficoltà a essere costanti, e questo non è mai un bene per la nostra vettura”.